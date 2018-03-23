Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 23 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40 milyar dolarlık ceza
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40...

Mercedes'e ikinci ihale

Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu'nun ocak ayında satışa çıkarılan ancak taliplisi çıkmayan Mercedes marka makam aracı, ikinci kez ihaleye çıkarılıyor

Mercedes'e ikinci ihale

Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu'nun ocak ayında satışa çıkarılan ancak taliplisi çıkmayan Mercedes marka makam aracı, ikinci kez ihaleye çıkarılıyor

23 Mart 2018 Cuma 21:34
Mercedes'e ikinci ihale
banner404

ALMANYA Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu'nun geçen ocak ayında verdiği ilanda 2006 model 126 bin 601 kilometrede, dizel, otomatik, 5 kapılı ve gri renk makam aracının satılığa çıkarıldığı duyuruldu. Fiyatı 3 bin 800 Euro olarak belirtilen makam aracının satışı için yapılan ilk ihalede talipli çıkmadı. Başkonsolosluk, 31 Mart tarihinde makam aracının satışı için ikinci kez ihaleye çıkıyor. Tekliflerin kapalı zarf usulüyle konsolosluğa yapılması gerektiği belirtilen ilanda, “En yüksek fiyat teklifi sunan kişiye satış yapılacaktır. Araç gümrük muafiyeti ile ithal edildiği için imtiyazlı olmayan alıcılar muhtemelen vergi ödemek durumundadır. Bu tutar alıcı tarafından karşılanacaktır" denildi. Aracı satın almak isteyen kişilerin hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında Çağlayan Mahallesi'ndeki konsolosluk binasında aracı görebilecekleri de not düşüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 23.03.2018 21:39
Anahtar Kelimeler:
mercedes e ikinci ihale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Esnaf bir şehrin vitrinidir'
'Esnaf bir şehrin vitrinidir'
TOBB'da Moldova zirvesi
TOBB'da Moldova zirvesi
Yemek kartlarına düzenleme
Yemek kartlarına düzenleme

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim