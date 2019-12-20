Merakla bekleniyordu! Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

ASGARİ Ücret Tespit Komsiyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş, bu yıl Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip ortak bir rakam açıklama kararı almıştı. Yetkili sendika Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ile birlikte 2020 için asgari ücret taleplerini ortak basın toplantısıyla açıkladı. Buna göre sendikalar, asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını talep etti. Yapılan ortak açıklamada, "Bu rakamdan geri adım atmayacağız" denildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti.