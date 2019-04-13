Merakla bekleniyordu, ayrıntılar belli oldu! Fatura derdi kalmayacak

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), vatandaşın tükettikleri elektriği üretmeleri ve fazlasını sisteme satmaları için "lisanssız üretim" modeli geliştirdi. Bu modele göre vatandaş, EPDK'dan lisans almadan evinin çatı ya da cephesine güneş uygunsa rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara dayalı tesis kurabiliyor ve elektrik üretebiliyordu.

EPDK, bu sistemde köklü değişiklik öngören bir yönetmelik hazırladı. Habertürk'ten Olcay Akdilek'in haberine göre; yönetmeliğin, kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Peki, yeni düzenleme neler içeriyor? Mevcut ve yeni düzenleme karşılaştırmalı olarak başlık başlık şöyle:

TÜKETİM KADAR SINIRLAMASI

Yeni düzeleme uyarınca vatandaşlar, en fazla tüketimleri kadar tesis kurabilecek. Daha önce, toplam 1 megavatı geçmemek koşuluyla tüketimlerinin 30 katına kadar tesis kurabiliyorlardı.

ELEKTRİK SATIŞ FİYATINA AYAR

Yeni düzenlemede, vatandaşlar tüketimlerinin dışında kalan fazla elektriği sisteme verebilecek. Ancak, piyasada oluşan "takas fiyatı" üzerinden satış yapacak. Mevcut düzenlemede, güneşten üretilen her kilovatsaat elektrik için 13,3, rüzgar için 7,3 dolar sent ödeme yapılıyordu.

AYLIK MAHSUPLAŞMA

Yeni düzenleme ile öngörülen aylık mahsuplaşma sistemi ile vatandaşlar, hafta içi veya gece tükettiği elektriği; gündüz veya hafta sonu ürettiği elektrikten karşılayabilecek. Böylece elektrik şebekesi depo olarak kullanabilecek.