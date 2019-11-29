Merakla beklenen asgari ücret zammı için kritik tarih belli oldu

İŞÇİ, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta saat 14.00'te toplanacak.

İLK VE SON TOPLANTI BAKANLIK'TA YAPILACAK

Komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapacak.

KOMİSYONDA KİMLER YER ALACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak Türk-İş, işverenleri de yine en fazla üyeye sahip TİSK temsil ediyor. Hükümet kanadı olarak da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı komisyonda yer alıyor.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TEKLİF TÜRK-İŞ'TEN

Asgari ücret zammı için ilk teklifi yapan Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız" dedi.