Merak ediliyordu! Yüzde 20'ye iniyor...

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kademeli olarak düşürüleceğini açıkladığı Kurumlar Vergisi'nde yeni sistem için 30'un üzerinde ülke uygulaması incelendi. İşletmeler, iktisadi kuruluşlar, sermaye şirketlerinin önünde büyük engel olan geçici olarak yüzde 22'ye çıkarılan Kurumlar Vergisi'ni birçok ülke 2020'de aşağı çekmeye hazırlanıyor.

Sektörel ve alan bazlı çalışmayla vergi yükünün hafifletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu'na vergiyi dörtte üçe kadar indirim yetkisi verilebileceği belirtiliyor.

İLK ADIM YÜZDE 20

Kademeli indirim modeli kapsamında öncelikle geçici olarak yüzde 22'ye çıkarılan oranın 20'ye düşürülmesi bekleniyor. Vergi Konseyi, indirim yapılacak sektör ve oranlar üzerinde senaryo çalışmaları yaparken, kurumlar vergisinin rekabet edilebilir seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

DÜNYA İNDİRİM ATAĞINDA

Birçok ülke uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almak amacıyla kurumlar vergisi yükünü hafifletmek için indirim oranı ve takvim açıkladı. İrlanda, Macaristan, Bulgaristan gibi birçok ülke bu vergiyi aşağı çekti. Birçok ülke de gelecek yılın sonuna kadar kurumlar vergisini aşağı çekeceğini açıkladı. Kurumlar Vergisi indirimi sadece Türkiye'de değil birçok dünya ülkesinde de gündemin ilk sırasında yer alıyor. Fransa yüzde 34.4 olan bu vergiyi 2020'e kadar yüzde 28'e, Belçika yüzde 34'ten 20'ye, Avustralya 2026 yılına kadar oranı yüzde 30'dan 25'e indirmeyi planlıyor.

En düşük kurumlar vergisi yüzde 9 ile Macaristan'da alınıyor. Bu oran Almanya'da yüzde 31, Meksika ve Japonya'da 30, Portekiz'de 29.5, Yunanistan'da 29, Yeni Zelanda'da 28, İtalya'da 27.8, Lüksemburg'da 27.1, Kanada'da 26.7 oranında uygulanıyor. Avusturya, Hollanda, İspanya, Şili'de yüzde 25 olan Kurumlar Vergisi, Norveç'te yüzde 24, Danimarka ve İsviçre'de yüzde 22. Estonya, Finlandiya, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovenya, Letonya ve İrlanda'da ise yüzde 20 ve altında uygulanıyor.

İNDİRİMLER YATIRIMI ARTIRIYOR

Türkiye 2006 yılında kurumlar vergisi oranını yüzde 33'ten yüzde 20'ye indirirken, bunun yatırımlar üzerinde çok olumlu etkisi oldu. Vergi Konseyi, bütün örnekleri dikkate alarak sektörler ve indirim oranları üzerinde senaryo çalışmaları yapacak. İndirimin genel veya sektörel mi olacağı nihai çalışmada vergi gelirlerinin sürdürülebilirliği dikkate alınarak şekillenecek. Kademeli indirim küçük işletmelerin sermayesini artırmasını sağlarken halka açılmasını da teşvik edecek.

İŞ DÜNYASININ YÜZÜ GÜLDÜ

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, vergi dönüşümünün bu yıl hayata geçirilecek en önemli reformlardan olacağını vurgulayarak, "Yeni vergi uygulamalarında istisna ve muafiyetlerin azaltılması, Kurumlar Vergisi'nin kademeli olarak düşürülmesi sanayicinin vergi yükünü hafifletecek. Yabancı yatırımları ülkeye kazandırmada büyük bir etki yaratacak. Öngörülebilirliğin artması büyüme açısından olumlu sinyal olacak" dedi.