Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
İnci gibi dişler için 9 yöntem
İnci gibi dişler için 9...
Yatak odasına bu çiçeği koyan erkekler yaşadı!
Yatak odasına bu çiçeği koyan...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 11 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Memurlara özel kart geliyor! İndirim sağlayacak, puan toplayacak

PTT, memurların harcamalarında indirim sağlayacak ve puan toplamasına imkan verecek Motif Kart'ı hizmete sunuyor

Memurlara özel kart geliyor! İndirim sağlayacak, puan toplayacak

PTT, memurların harcamalarında indirim sağlayacak ve puan toplamasına imkan verecek Motif Kart'ı hizmete sunuyor

11 Ocak 2018 Perşembe 14:46
Memurlara özel kart geliyor! İndirim sağlayacak, puan toplayacak
banner404

PTT ile Memur-Sen Konfederasyonunun iş birliğiyle memurlara yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan toplamalarına imkan verecek "Motif Kart" hayata geçirildi. Farklı sektör ve hizmetlerdeki 4 bine yakın iş yerini kapsayan kart, şubat itibarıyla kullanılmaya başlanacak.

"MEMUR-SEN İLE PROTOKOL İMZALANDI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce hedefleri arasında Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın adına bir vakıf kurulması ile memurlara avantaj sağlayan "Motif Kart" projesini başlatılması bulunduğunu söyledi.

Hamamönü'ndeki Mehmet Akif İnan Vakfının açılışını geçen hafta yaptıklarını anımsatan Tonbul, "Motif Kart"ın hayata geçirilmesi için de PTT ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

"PTT'NİN SAĞLADIĞI TÜM AVANTAJLARA SAHİP"

Motif Kart'ın PTT'nin sağladığı bütün avantajların yanında üye iş yerinin sunduğu imkanları da kapsadığını bildiren Tonbul, şunları kaydetti:

Farklı sektör ve hizmetlerdeki 4 bine yakın iş yeri şu an Motif Kart'ın bünyesinde. Kartın kullanılmaya başlanmasıyla kısa sürede iş yeri sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Kart, temel olarak kullanıcılarına yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan verecek. Memur-Sen'in 1 milyon üyesi ve aileleri düşünüldüğünde Motif Kart, gerek kullanıcı potansiyeli gerekse de kapsadığı iş yeri sayısı bakımından dünyanın en değerli avantaj sağlayan kartlarından biri olacak.

Tonbul, "Motif Kart"ın şubat itibarıyla kullanılmaya başlanacağını bildirerek, kartın sadece Memur-Sen üyeleri ile ailelerine verileceğini belirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hacı BayramMehmet Akif İnanMemur SenEKONOMİMotif KartPtt Motif KartPttMemurlara özel Kart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Konaklı esnafı kan ağlıyor
Alanya'da Konaklı esnafı kan ağlıyor
Dev projede sona gelindi! 9 saatlik yol 3,5 saate düşecek
Dev projede sona gelindi! 9 saatlik yol 3,5 saate düşecek
Asker ailelerine müjde! Artık mektup-kargo parası alınmayacak
Asker ailelerine müjde! Artık mektup-kargo parası alınmayacak

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim