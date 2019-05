Memurlara güzel haber!

KAMUDA görev yapan toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor. Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının konuşulacağı bu görüşmelerde birçok yeni talep de gündeme gelecek. Bu taleplere ve 2019'daki yeniliklere, ilişkin Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in yazısı...

4 AYRI ZAM ORANI

Toplu sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak- Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak.

Böylece emekliler ve memurlar enflasyon farkı hariç alacakları zamları önceden bilecek.

EMEKLİYE AİLE PARASI

Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak. Böylece, emekliye aile yardımı gündeme gelecek.

HER AY ENFLASYON FARKI

Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak.

Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

DERECE MAAŞA YANSIR

Memurlara 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece maaşlar da yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin memurlar için de uygulanması talebi yine masada çözüm bekleyen talepler arasında olacak.

İZİNLERE İŞ GÜNÜ AYARI

Memurların yıllık izinlerinin iş günü olarak hesaplanması da karara bağlanacak. Buna göre artık hafta sonları yıllık izin süresinden sayılmayacak. Bu gerçekleşirse izin süresi hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) 20 iş günü, 10 yıldan fazla olanlar için 30 iş günü olacak.

İMAMLARA FAZLA ÇALIŞMA

Din görevlilerinin dini bayramlardaki çalışmalarının fazla çalışma sayılması da gündemde.

İŞÇİYE TAYİN VE 4B HAKKI

TAŞERON olarak çalışırken kamuda sürekli işçi kadrosuna geçenlerin eş durumu ve sağlık gibi mazeret ile il değişikliği yapma hakkıyla ilgili talepler de masada bulunuyor. 4D'li sürekli işçiler için özellikle üniversite mezunu olanların 4B'li olmaları konusundaki talepler de değerlendiriliyor.

MASADAKİ DİĞER TALEPLER

4 3600 ek göstergede kapsam genişletilsin. 4 Emeklilik ikramiyesinin hesabında 1 tam yıldan eksik olan süreler hesaba dahil edilsin. 4 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin. 4 Özel hizmet tazminatı emekli keseneğinin hesabına dahil edilsin. 4 Göreve giden personele ilave konaklama ücreti ödemesindeki 10 gün sınırlaması kaldırılsın. 4 KİT kurumlarının lojmanlarında kira bedelinden KDV kaldırılsın.