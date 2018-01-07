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Memurlar yemek ücretini protesto etti

Maliye Bakanlığı memurları, maaşlar ile yemek ücretleri arasındaki zam dengesizliğini protesto etti

Memurlar yemek ücretini protesto etti

Maliye Bakanlığı memurları, maaşlar ile yemek ücretleri arasındaki zam dengesizliğini protesto etti

07 Ocak 2018 Pazar 18:09
Memurlar yemek ücretini protesto etti
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MEMURUN sorunlarını gündeme taşıyan ilk eylem Büro-İş Sendikası'ndan geldi. Büro-İş üyesi memurlar, öğle yemeğine yapılan yüzde 28 oranındaki zammı evlerinden getirdikleri sefer taslarıyla Başkent Vergi Dairesi önünde protesto ettiler. Büro-İş tarafından burada yapılan açıklamada, yılın ilk mesai günü olan 2 Ocak 2018'den itibaren Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı bütün kamu kurumlarında personel yemek ücretlerinin 3.90 liradan 5 liraya yükseltildiği bildirildi.

DEVLETTE 15, LOKANTADA 11 TL

Yemek bedelinin 3'te 1'inin memurlardan alındığı, 3'te 2'sinin ise bütçeden karşılandığı belirtilen açıklamada, yüzde 28.2'ye ulaşan bu zamla birlikte taşeron yemek şirketine 1 adet tabldot yemek karşılığında ödenen ücretin 11.7 liradan 15 liraya yükseldiği belirtildi. Büro-İş Sendikası, devlete 15 liradan toptan yemek veren taşeron firmanın Kızılay, Sıhhıye ve Ulus başta olmak üzere Ankara'nın birçok yerindeki kendi lokantalarında aynı yemeği perakende fiyatla 11 liradan sattığına dikkat çekerken, yemek alımının 10 yıldır aynı firmadan yapıldığını da açıkladı. Sendika yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümet memuruna enflasyon farkı dahil yüzde 5.69'luk maaş zammını uygun görürken yediği yemeğe yüzde 28.2 zam yapmıştır. Aldığımız zammın 5 katı büyüklükte bir zammı yemek bedeline ödemek zorunda kalmaktayız. Memur için gerçek enflasyon pinpon topu, dinamit lokumu fiyatları değil gerçek harcama rakamlarıdır” denildi.

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memurlar yemek ücretini protesto etti
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