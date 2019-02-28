Memurlar MTA’nın kuracağı şirketlerde çalışabilecek!

MEMURLARA o şirketlerde görev alabilecekler. 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu’nda yapılan değişiklikler, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Şirketler kurma hakkı tanınan MTA’ya alınacak personel ile ilgili de detaylar açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun ek binici maddesinin birinci fıkrasında yer alan "arama ve araştırma" ibaresi "arama, araştırma ve işletme" şeklinde değiştirilmiştir. Bu madde kapsamında kurulan şirketler özel hukuk hükümlerine tabi olacaklar.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurulan şirketlerin talebi, ve kurumlarının muvafakati ile şirketlerde istihdam edilebilir.

Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulur. Bunlara verilecek ücret ile diğer mali ve sosyal haklar yapılacak iş akdi ile belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, şirketteki görevlerinin sona ermesinden itibaren altı ay içerisinde başvurmaları üzerine daha önce çalıştıkları kurum veya kuruluşların öğrenimlerine ve kazanılmış hak aylıklarına uygun kadrolarına veya durumlarına uygun pozisyonlarına, ayrılmadan önceki kadro ve pozisyonları dikkate alınmaksızın en geç üç ay içerisinde sınavsız atanırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin şirket ve alt şirketlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Bu durumda, şirketlerdeki çalışmalarından dolayı kıdem tazminatları ödenmez ve bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır."