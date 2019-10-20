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Memura zam geliyor

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 13 kuruş artarak 2 lira 26 kuruşa yükselecek

EKONOMİ 20.10.2019, 11:24
Memura zam geliyor
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AA muhabirinin 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi  verilerinden derlediği bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti,  yeni yılda yüzde 6,1 artış gösterecek. 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai  ücreti, 1 Ocak 2020'den itibaren 2 lira 26 kuruş olarak uygulanacak.
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam  şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli  şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2,25 lira yerine 2,39 lira fazla  mesai ödenecek.
 
 Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı  (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme  başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay  Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel  Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst  birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan  personel de yine ayda 90 saati geçmemek saat başına 2,39 lira fazla çalışma  ücreti alacak.
 
 Diğer fazla mesai ücretleri
 
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda  görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında  kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla  yeni yılda 2,26 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.
 
Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla  ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim  Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen  yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 3,90  lira ödemede bulunulacak.
 
 Yurt içi gündelikler
 
Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat  tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına  ödenecek yurt içi gündelik tutarı 67,4 liradan, 73,25 liraya çıkacak.
 
Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı,  milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik  Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri,  orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay  başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri  ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 61,5 liradan 66,85  liraya yükselecek.
 
Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan  kadrolarda bulunan memurlar için 56,10 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura  ise 42,15 lira ödenecek.
 

#memur #zam
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