YURTİÇİ Üretici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 2,67 oranında artarken yıllık artış, yüzde 28,71’e geriledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 45,42 ile kuru soğan, yüzde 33,30 ile salatalık, yüzde 32,53 ile kabak, yüzde 27,97 ile taze fasulye, yüzde 14,88 ile patates ve yüzde 7,51 ile yumurta izledi.

Fıstık sürprizi!

Mayısta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 24,68 ile yer fıstığında oldu. TÜİK verilerine göre, fiyat artışında yer fıstığını, yüzde 24,34 ile limon, yüzde 20,76 ile umreye gidiş ücreti izledi. Geçen ay fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 18,91 ile havuç, yüzde 15,82 ile tavuk eti, yüzde 14,41 ile portakal, yüzde 9,10 ile sigaralar, yüzde 7,99 ile dizel otomobil, yüzde 6,42 ile erkek takım elbise ve yüzde 6,04 ile beyaz peynir yer aldı.



Memura emekliye ‘ek zam’

Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele, 1 puanlık enflasyon farkı zammının önü açıldı. Kesin zam oranı 3 Temmuz’da belli olacak. Enflasyondaki son durumla birlikte yılbaşında yüzde 4 zam alan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele, 1 puanlık enflasyon farkı zammının önü açıldı. Ancak enflasyon farkı zammı oranı, haziran ayı enflasyonu ile kesinleşecek. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da belli olacak.



‘TRENDİ YAKALADIK HEDEFLER TUTACAK’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün yayımlanan enflasyon rakamlarının, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız” ifadesini kullandı.



‘Merkez’ faizi değiştirir mi?

Analistler yüzde 18,7’lik rakamın, yıllık enflasyonda nisanda görülen yüzde 19,5 seviyesinden gerilemesine dikkat çekerken, “Gıda fiyatlarında Mayıs ayında görünen ılımlı seyir enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinde etkili olurken, zayıf yurtiçi talebin de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaptığını görmekteyiz” yorumunu yaptı.

Gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,18 gerilerken, yıllık gıda enflasyonu da 2004’ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 31,9’dan yüzde 28,4’e geriledi.

Bu rakamların ardından faiz cephesini de yorumlayan analistler, “Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşunu devam ettirmesi, 12 Haziran toplantısında aksiyon almaması, Temmuz toplantısında ise enflasyonun durumuna göre faiz indirimi konusunu ele alması beklenebilir. Bu faiz indiriminin yıl sonunda ne seviyelerde gerçekleşeceği, enflasyonun ve finansal piyasa koşullarının izin verdiği ölçüde olabilecektir” değerlendirmesini yaptı.