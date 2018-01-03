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Memur ve emekliye yüzde 5,69 zam

Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5,69 zam alacak

Memur ve emekliye yüzde 5,69 zam

Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5,69 zam alacak

03 Ocak 2018 Çarşamba 21:52
Memur ve emekliye yüzde 5,69 zam
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EN düşük memur maaşına 137 TL, en düşük emekli memur maaşına ise 103 TL zam yapıldı. Memur ve memur emeklileri 15 Ocak'ta yüzde 4 zam toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak zammı toplamda yüzde 5.69'u bulacak. Gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre zam alan işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise doğrudan yüzde 5.69 zam alacak. 
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.

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Son Güncelleme: 03.01.2018 21:57
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Açıklanan Aralık Ayı Enflasyonuyla Memur
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