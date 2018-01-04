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Memur ve emeklinin zammı belli oldu - Kim ne kadar maaş alacak?

2017 yılının aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı fark ve zam da netleşmiş oldu

Memur ve emeklinin zammı belli oldu - Kim ne kadar maaş alacak?

2017 yılının aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı fark ve zam da netleşmiş oldu

04 Ocak 2018 Perşembe 09:02
Memur ve emeklinin zammı belli oldu - Kim ne kadar maaş alacak?
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ARALIK ayı enflasyonu yüzde 0.69 çıktı. Yüzde 1.69’luk enflasyon farkı ile birlikte memurlara yüzde 5.69 zam yapılacak.

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya çıkacak.

SSK ve Bağ Kur emekli aylıkları da yüzde 5.69 oranında zamlanacak.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere memur ve memur emeklileri için yüzde 4 zam verilecekti.

Memur ve emeklinin zammı belli oldu - Kim ne kadar maaş alacakTÜİK dün aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşince, enflasyon farkı doğdu.

Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, üniversite mezunu memurun maaşı ocak ayında 2 bin 951 liradan 3 bin 136 liraya, polis memurunun maaşı 4 bin 201 liradan 4 bin 457 liraya, öğretmenin maaşı da 3 bin 699 liradan 3 bin 927 liraya yükselecek.

Memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 5.69 oranında artacak. En düşük memur emekli aylığı bin 871 liradan bin 978 liraya çıkacak.

SSK ve Bağ Kur emekli aylıklarındaki artış da yüzde 5.69 olurken, SSK emekli aylığı bin 485 liradan, bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ Kur emekli aylığı da bin 330 liradan bin  405 liraya yükselecek.  

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Anahtar Kelimeler:
Memur Ve Emeklinin Zammı
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