Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu
banner404

MİLYONLARCA vatandaşın merakla beklediği rakamlar belli oldu. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK'lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İYİ Parti'nin Osman Öcalan önergesi, AK Parti...
İYİ Parti'nin Osman Öcalan önergesi, AK Parti...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479