Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu

MİLYONLARCA vatandaşın merakla beklediği rakamlar belli oldu. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK'lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak.