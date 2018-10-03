Memur ve emekli aylıkları Ocak'ta ne kadar olacak?

TEMMUZ ayında memur ve emekli memur aylıkları yüzde 8.67, BAĞ-KUR ve SSK emekli aylıkları yüzde 9.17 oranında artırılmıştı. Gelecek yıl ocak ayında memur ve emekli memur aylıklarına toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yüzde 4 oranında artış yapılacak. Buna ilave olarak, bu yılın ikinci yarısında yüzde 3.5’i aşan enflasyon farkı ödenecek. Üç aylık dönemde memurlar için yüzde 5.84 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Dolayısıyla, memur ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 9.84 oranında artış yapılacak.

MEMUR AYLIKLARI EN AZ YÜZDE 9.84, SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 9.34 ARTACAK

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, altı ayda bir enflasyon farkı kadar artış yapılıyor. Temmuz ayında, yılın ikinci yarısı için yüzde 9.17 oranında artış yapılmıştı. Üç aylık dönemde ise TÜFE yüzde 9.34 oranında arttı. Önümüzdeki üç ayda enflasyon düşmezse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına en az yüzde 9.34 oranında artış yapılacak.

EN DÜŞÜK AYLIK NE OLACAK?

Yapılacak bu artışlarla ocak ayında en düşük maaş ve aylıklar şöyle olacak:

Memur maaşı: 3 bin 441 lira,

Emekli memur aylığı: 2 bin 360 lira

SSK emekli aylığı: Bin 874 lira

BAĞ-KUR emekli aylığı: Bin 677 lira

BAĞ-KUR emekli aylığı: Bin 273 lira

