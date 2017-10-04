Memur-Sen'den gelir eleştirisi

BU çalışmanın kapsamında gelir vergisine ilişkin bir çalışma yapılmaması ise adaletsizlik" dedi. Açıklanan ve yeniden değerlendirilmesi gündemde olan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yazılı açıklama yaptı. Yalçın, "Esasen OVP'deki artışların makul seviyeye çekilmesi yönünde değil, OVP'deki vergi artış hamlelerinin bütünüyle geri çekilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ÇALIŞMA SADECE MTV İLE SINIRLI'

"OVP'de başta gelir vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) olmak üzere çeşitli vergilerde oran artışı öngörülmüştü" diyen Yalçın, "Bu kapsamın 2018 yılına mahsus olacağı açıklaması ile gündeme düşen bu vergi artışlarında çalışanların gelir vergisinin üçüncü diliminde yüzde 27 oranının 3 puan (yüzde 11) artırılarak yüzde 30’a yükseltileceği de belirtilmişti. Söz konusu artışlara dönük toplumun genelinden verilen tepkilerle örtüşecek şekilde konfederasyonumuzca 'OVO Memuru Hedef Almamalı' başlığıyla tepkimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Aynı açıklamada bu artışların yasal düzlemde gerçekleşmesine ilişkin çalışmalara ve çabalara sessiz kalmayacağımızı, örgütlü güçten kaynaklanan bütün imkanları kullanacağımızı da dile getirmiştik. Bizim ve toplumun verdiği bu tepkinin bir sonucu olarak yetkililerce konunun Bakanlar Kurulu'nda yeniden değerlendirildiği ve makul oranlara çekilmesi için Maliye Bakanlığı'nca çalışma yapılacağı açıklaması yapıldı. Fakat gerek bu açıklamanın, gerekse bu kapsamdaki çalışmanın MTV ile sınırlı olduğu anlaşılıyor. Bir başka ifadeyle aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu gelir vergisi mükelleflerinin üçüncü dilimde ödeyecekleri oranın yüzde 30’a yükseltilmesi iradesinden vazgeçilmediği görülüyor. MTV’de yapılacak artışın aşağı çekilmesi çalışmasını doğru fakat yetersiz, bu çalışmanın kapsamında gelir vergisine ilişkin bir çalışma yapılmamasını ise hem adaletsizlik hem de duyarsızlık olarak görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

'EMEĞİN GELİRİNİ AZALTMAKTAN VAZGEÇİN'

Açıklamasında Yalçın şu ifadelere yer verdi: "Esasen OVP'deki artışların makul seviyeye çekilmesi yönünde değil, OVP'deki vergi artış hamlelerinin bütünüyle geri çekilmesi gerekiyor. Siyasi iradenin MTV’ye dönük çalışma yapıp, gelir vergisine ilişkin adım atmamasını bir yönüyle sermayenin gelir kaybını engelleme, emeğin ise gider artışını ve gelir kaybını önemsememe olarak değerlendiriyoruz. Eşyadan alınan vergi düşürülürken, emekten alınan verginin yükseltilmesi ya da düşürülmemesinin 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' kurgusu ile nasıl örtüştürüldüğü konusundaki merakımızın giderileceğini umuyoruz. Diğer taraftan gelir vergisindeki artışa ve bu nedenle kamu görevlilerinin maaşlarındaki azalışa sessiz ve tepkisiz kalmamızı kimse beklememeli, emeğin gelirini azaltma yönündeki adımlardan vazgeçilmeli."