Memur 10+6 istedi

MEMUR-Sen, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi için 2018’in ilk 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında yüzde 6; 2019’un ilk 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında yüzde 8 zammın da aralarında olduğu 3 alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı’na sundu. Yaklaşık 1 milyon 700 bin kamu görevlisi ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme pazarlığı 1 Ağustos’ta başlayacak.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tekliflerinin kümülatif olarak maaşlara yıllık en düşük yüzde 16.60, iki yıllık yüzde 38.52 zam yapılmasını içerdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

Alternatifler sunuldu

“Birinci alternatifimiz, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına 2018’in birinci altı ayında 6 yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019’un birinci altı ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında yüzde 8 zammı içeriyor. İkinci alternatifimiz, 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına da birinci altı ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 7 zam. 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam. Üçüncü alternatifimiz, 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam. 2019’un birinci 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında yüzde 8 zam.”

İlave ödenek talebi

Kamu görevlilerinin maaşlarına oransal zam (artı taban aylık ya da ek ödeme zammı), artı refah payı, artı enflasyon farkı formülüyle zam yapılması teklifini masaya taşıdıklarını belirten Yalçın, tekliflerinin gerçekleşmesi halinde 13. derecenin 1. kademesindeki bekar bir çalışan için en düşük memur maaşının 2 bin 405 lira olacağını kaydetti. Yalçın, enflasyon farkının altı aylık dönem sonunda değil, gerçekleştiği aydan itibaren yansıtılmasını istediklerini ifade ederek, taleplerini şöyle sıraladı: “Kamu görevlilerinin maaşlarına 1 Ocak 2018’den itibaren 2017’de gerçekleşen büyümenin yarısı, 1 Ocak 2019’dan itibaren 2018’de gerçekleşen büyümenin yarısı oranında refah payı kaynaklı ek zam yapılmasını isteyeceğiz. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat artırılarak 20’den 100’e çıkarılmasını masaya taşıyacağız. Eş yardımının 219 liradan 410 liraya, çocuk yardımının 102 liraya yükseltilmesi teklifini masaya taşıyoruz. Kreş yardımı ödeneğinin hayata geçirilmesini ve 426 lira olarak ödemesini istiyoruz.”

Kamu-Sen seyyanen 150 TL ve 10+10 artış talep ettİ

Türkiye Kamu-Sen de kamu çalışanlarına 2018’de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3’lük zam, 2019’da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifini Devlet Personel Başkanlığı’na sundu.

Konfederasyonun Genel Toplu Görüşme Sekreteri Necati Alsancak, 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos Salı günü başlayacağını kaydetti.