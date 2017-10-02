Mehmet Şimşek'ten flaş MTV açıklaması

EKONOMİDEN Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Şimşek, tartışmalara neden olan MTV zammına da değindi.
PİYASADAKİ ARABALAR ETKİLENMEYECEK
Şimşek, MTV zammını kimlerin ödeyeceğini çok net bir şekilde anlattı. Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre; şu an piyasadaki hiçbir arabanın bu zamdan etkilenmeyeceğini söyledi.
2018 YILINDA ALINACAK SIFIR ARAÇLAR..
Mehmet Şimşek, 2018 yılında alınacak "sıfır" otomobillerin vergisinin bu kapsama alındığını açıkladı.
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