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Mehmet Şimşek'ten flaş MTV açıklaması

Mehmet Şimşek, yüzde 40'lık MTV zammını sadece 2018'de alınacak yeni araçlar için geçerli olacağını söyledi

Mehmet Şimşek'ten flaş MTV açıklaması

Mehmet Şimşek, yüzde 40'lık MTV zammını sadece 2018'de alınacak yeni araçlar için geçerli olacağını söyledi

02 Ekim 2017 Pazartesi 09:46
Mehmet Şimşek'ten flaş MTV açıklaması
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EKONOMİDEN Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
 
Şimşek, tartışmalara neden olan MTV zammına da değindi.
 
PİYASADAKİ ARABALAR ETKİLENMEYECEK
 
Şimşek, MTV zammını kimlerin ödeyeceğini çok net bir şekilde anlattı. Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre; şu an piyasadaki hiçbir arabanın bu zamdan etkilenmeyeceğini söyledi.
 
2018 YILINDA ALINACAK SIFIR ARAÇLAR..
 
Mehmet Şimşek, 2018 yılında alınacak "sıfır" otomobillerin vergisinin bu kapsama alındığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekMTV Zammı
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