Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107436
ALTIN
151.399
DOLAR
3.6622
STERLİN
4.8243
EURO
4.3015
Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl ilerler?
Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl...
iPhone X bekleyenlere kötü haber
iPhone X bekleyenlere kötü haber
WhatsApp’a 3 yeni özellik
WhatsApp’a 3 yeni özellik
banner468

Mehmet Şimşek'ten altın tahviline ilişkin açıklama

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasıyla ilgili, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor." dedi

Mehmet Şimşek'ten altın tahviline ilişkin açıklama

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasıyla ilgili, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor." dedi

17 Ekim 2017 Salı 16:02
Mehmet Şimşek'ten altın tahviline ilişkin açıklama
banner404

ŞİMŞEK, merkez Şehitkamil ilçesindeki Ziraat Bankasının İbrahimli  Şubesi'ni ziyaret ederek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına  başvuran vatandaşlarla görüştü.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Şimşek, vatandaşların yastık  altındaki altınlarını getirerek, Hazineden tahvil almaya veya kira getirisi elde  etmeye başladığını dile getirdi.

Şu an için başvuruların oldukça iyi gittiğini ifade eden Şimşek, şöyle  konuştu:

"Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya  tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor. Böylelikle hem  altın sahibi kardeşlerimiz kazanıyor hem de devletimiz ve ülkemiz kazanıyor.  Sistemle beraber altın sahibi, altınını Hazinenin güvencesine veriyor. Böylelikle  de hem çalınma veya kaybolma riskinden kurutuluyor. Burada aslında Hazinenin borç  ihtiyacı yok. Ülkemizin tasarrufları düşük. Altınlar yastık altında bekliyor.  Tasarrufları ekonomiye kazandırmak lazım. Çünkü şu an atıl bir kaynak. Tahminen  şu an ülkemizde 100 milyar dolar yastık altında altın var. Bu çok büyük bir  kaynak."

"Atıl duran altın kazandıracak"

Ülke olarak dışarıdan borç almak yerine bu sistemle Hazine olarak  maliyete katlanarak kendi kaynaklarının kullanılabileceğine işaret eden Şimşek,  sistem sayesinde yatırımcıların da tahvilde yüzde 2,40 getiri elde edebileceğini,  kira getirisinde ise yatırımın yapıldığı yere göre getirinin değişkenlik  göstereceğini anlattı.

Hazinenin yapılan yatırımlarla daha fazla kredi verip yatırımların da  önünü açabileceğini ve istihdamı artırabileceğini bildiren Şimşek, projeye destek  verenlere teşekkür etti.

Sisteme katılanların hem kendileri hem de ülke için doğru bir şey  yaptığını aktaran Şimşek, "Altın yine sizin. İstediğiniz zaman gelip altınınızı  alabilirsiniz, 6 ayda bir de getirisi hesabınıza yatırılacak. Atıl duran  altınınız kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek, bu alandaki çalışmaların peyder peyder devam edeceğine  işaret ederek, "Bu bir başlangıç. Farkındalık oluşması lazım. Vatandaşın kendini  güvence altına almak için yaptığı bu yatırımın atıl durmaması lazım. Güvence  anlamında en ufak bir endişe olmasın. Şu an sistem gayet iyi gidiyor. Yastık  altında 2 bin 200 ton altın olduğunu tahmin ediyoruz. O yüzden daha kat edecek  çok yolumuz var. İnanıyorum ki daha iyi seviyelere geleceğiz." şeklinde konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EKONOMİMehmet ŞimşekZiraat Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin en zengin adamı, İngiliz devini alıyor
Türkiye'nin en zengin adamı, İngiliz devini alıyor
Devletin kasasına MTV'den 13,6 milyar lira girecek
Devletin kasasına MTV'den 13,6 milyar lira girecek
Et fiyatları düşüşe geçti
Et fiyatları düşüşe geçti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim