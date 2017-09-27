Mega kentlerde 5 kişiden 1’i yoksul

TÜİK'in hesaplamalarına göre son 1 yıl içerisinde Türkiye'deki yoksul sayısı 378 bin kişi azaldı. Ancak aynı dönemde İstanbul'da yaşayan yoksul sayısı 42 bin,Ankara'daki yoksul sayısı da 21 bin kişi arttı, İzmir'in yoksulu değişmedi. Son bir yıl içerisinde İstanbul'da yaşayan yoksul sayısı 2 milyon 602 bine, Ankara'daki yoksul sayısı da 1 milyon 8 bine ulaştı. TÜİK verileri, en çok yoksulun nüfusa bağlı olarak mega kentlerde yaşadığını ve bu kentlerde her 5 kişiden 1'inin yoksulluk içinde hayatını sürdürmeye çalıştığını gösteriyor.

ANKARA YİNE BİRİNCİ

TÜİK, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin 2016 yılında 19 bin 139 TL olduğunu, geliri en yüksek ilin ise, 26 bin 486 TL ile yine Ankara olduğunu belirledi. Ankara'yı, 26 bin 41 TL ile İstanbul, 23 bin 612 TL ile İzmir izledi. Buna karşılık ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeyi ise 8 bin 679 TL ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'in yer aldığı bölge oluşturdu. Bu bölgeyi 8 bin 794 TL ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve 11 bin 88 TL ile de Van, Muş, Bitlis, Hakkari takip etti. TÜİK verilerine göre, 2016 yılı itibarıyla Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliğinin, yani zengin ile yoksul arasındaki uçurumun en derinden yaşandığı iller Adana ve Mersin oldu.

ZONGULDAK'TA ‘ADALET' VAR

İstanbul, gelir dağılımı adaletsizliğinde az farkla ikinci sırada yer alırken Van, Muş, Bitlis ve Hakkari zengin-yoksul uçurumunda üçüncü sırada yer aldı. Buna karşılık Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın dahil olduğu iller gelir dağılımı adaletinin en yüksek olduğu bölge oldu. Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ı temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 22.6 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri oldu. Bu oranın en düşük olduğu bölge ise yüzde 10.5'le Zonguldak, Karabük, ve Bartın illerinin içinde yer aldığı iller oldu. Bu verilere göre ilk gruptaki illerde yaşayan her 100 kişiden yaklaşık 22.6'sı; ikinci gruptaki illerde ise sadece 10.5'i yoksulluk içinde bulunuyor.

ADANA VE VAN’DA PATLADI

TÜİK verilerine göre son bir yıl içerisinde Adana ve Mersin'deyaşayan yoksul sayısı 176 bin kişi birden artarak 848 bine çıktı. Yoksul sayısının en fazla arttığı ikinci bölge ise 174 bin yoksulla Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'nin yer aldığı bölge oldu. TÜİK'e göre yoksul sayısındaki en yüksek düşüş Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın içinde yer aldığı bölgede gerçekleşti. Bu iki ilde yoksul sayısı bir yılda 130 bin kişi birden düştü.

GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ

TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayına ilişkin sektörel güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustos ayında 105.4 iken, eylül ayında yüzde 2 azalarak 103.3 değerine düştü. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0.9, yüzde 2.7 ve yüzde 2.3 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylül ayında yüzde 2.3 azalarak 105.9 değerine geriledi.

EKMEKLE BESLENİYORUZ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de en çok buğday ve domates tüketildiğini söyledi. Bayraktar, “Kişi başına yıllık tüketimimiz buğdayda 182.9, domateste 118.6 kilogramı buluyor. Türkiye'de yıllık kişi başına Avrupa ülkelerinin 3 katına yakın 140 kilogram ekmek tüketiliyor. Bu iki ürünü 52.3 kilogramla patates, 43.3 kilogramla karpuz, 36.2 kilogramla et izliyor” dedi.