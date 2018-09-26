Meclis’e geldi! Emekli maaşına zam teklifi!

SOSYAL Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasalarında değişiklik öngören kanun teklifi, asgari emekli aylığının 2019 yılında 1200 TL, 2020 yılında 1400 TL, 2021 yılında 1600 TL olması, 2022 yılında ise asgari ücretle eşitlenmesini içeriyor.

12,5 MİLYON EMEKLİ VAR

Teklifin gerekçesinde ‘'SGK'nın 2018 yılı Haziran ayı verilerine göre aylık almakta olan toplam emekli sayısı 12 milyon 407 bin 708 kişidir. Bunlardan 7 milyon 602 bini işçi emeklisi, 2 milyon 604 bin 104'ü esnaf ve çiftçi, 2 milyon 201 bin 334'ü de memur emeklisidir'' denildi ve şu görüşlere yer verildi:

‘'Sosyal devletin en önemli görevlerinden birisi emeklilerin ve yaşlıların insan onuruna yakışan bir hayat sürmelerini sağlamaktır. Ancak ülkemizde emekliler çok zor ekonomik koşullar altında düşük maaşlar sebebiyle yaşamlarını sıkıntı içinde geçirmektedir. Yıllarca çalışmış, didinmiş, alın teri dökmüş emeklilerimizin bugün bir bankanın kuyruğunda, eline geçecek üç kuruş için beklemesi, yoksulluk hatta açlık sınırının altında aldığı emekli maaşını hala evinin geçimi için güç bela yetiriyor olması, ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin, ülkemizin sosyal devlet anlayışının durumunu gözler önüne sermektedir.

BİN 26 LİRA ALAN EMEKLİ

2018 yılı Eylül ayı itibariyle 2000 öncesi dönemde sigortalı olmuş bir işçi emeklisi en düşük 1.714 TL. emekli aylığı alırken, 2000 yılı sonrasında sigortalı olmuş işçi emeklisi ise en düşük 1.026 TL. emekli aylığı almaktadır. En düşük esnaf emekli maaşı 1.533,8 TL. iken çiftçi emeklisinin aylığı da 1.164 TL.'dir. Türk-İş'in verilerine göre, 2018 Ağustos ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı ise 1.812,47 liradır. Emeklilerin büyük bir kısmı açlık sınırının altında aylık almaktadır.

İNTİBAK İŞE YARAMADI

İntibak düzenlemesi olarak takdim edilen Kanun’la sadece 2000 öncesi SSK emeklileri için kısmi iyileştirme yapılmıştır. 2000 ve sonrası emeklilerin aylıklarındaki eşitsizlik görmezden gelinmiştir. Esnaf ve çiftçi emeklilerinin mağduriyeti hiç dikkate alınmamıştır. Eski ve yeni emeklilerin aylıkları arasındaki fark her geçen yıl artmaktadır. Emekliliğe hak kazanma koşulları ağırlaştırılmasına rağmen SGK'nın yanlış yönetilmesi nedeniyle SGK 16 yıllık AKP iktidarında giderek daha fazla açık vermeye başlamış ve 2018 yılı itibariyle SGK'nın açığı 34 Milyar TL.'ye yükselmiştir''