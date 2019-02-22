Mazot ve gübre destek ödemeleri başlıyor!

TARIM e Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ödemelerin bugünden itibaren başlayacağını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize; saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri; 01 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 08 Mart 2019'da ödeme yapılacak. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 bin 968 çiftçimize mazot desteği olarak 2.331.292.114 TL, gübre desteği olarak ise 540.946.712 TL ödeyeceğiz. Toplamda çiftçilerimize 2.872.197.508 TL ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."