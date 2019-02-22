Mazot ve gübre destek ödemeleri başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu. Paralar saat 18.00'den itibaren hesaplara yatırılacak.

Mazot ve gübre destek ödemeleri başlıyor!
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TARIM e Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ödemelerin bugünden itibaren başlayacağını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:  "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize; saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri; 01 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 08 Mart 2019'da ödeme yapılacak. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri çerçevesinde,  2 milyon 126 bin 968 çiftçimize mazot desteği olarak 2.331.292.114 TL, gübre desteği olarak ise 540.946.712 TL ödeyeceğiz. Toplamda çiftçilerimize 2.872.197.508 TL ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

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