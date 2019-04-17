Mazbata doları düşürdü

Güne 5.77 civarında başlayan gün içinde dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberiyle 5.7109'a kadar geriledi. Kur mazbatanın teslim edilmesinin ardından yeniden 5.7393 seviyelerine çıktı

Mazbata doları düşürdü
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BU sabah Çin'den gelen olumlu veriler ve ABD ile dünkü diyaloğun ardından CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberi Türk Lirası'nı güçlendirdi. 

Güne 5.77 civarında başlayan, gün içinde dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberinin ardından saat 16.30'da 5.7109'a kadar geriledi. Euro/TL 6.56'dan 6.48'e geriledi. Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 1.78 primle 98 bin 506 puana yükseldi.  Kur saat 17:00'de yeniden 5.7393 seviyelerine çıktı.

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