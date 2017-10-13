Matbaacılardan fuar çıkarması

MATBAACILAR Federasyonu tarafından organize edilen ve bu yıl 13'üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açan Uluslararası Baskı Teknolojileri ve Kağıt Fuarı'na (Printtek 2017) tüm Türkiye'den yoğun katılım olduğu gibi Alanya Matbaacılar Derneği (ALMATDER) yönetimi ve üyeleri de katılım gösterdi. Alanyalı matbaacılar, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda baskı teknolojilerindeki son yenilikleri yerinde görme fırsatı buldular. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sektör temsilcilerinin İstanbul'da buluşarak baskı teknolojileri ile ilgili son yenilikler konusunda bilgi aldığına dikkat çeken ALMATDER Başkanı ve Türkiye Matbaacılar Federasyonu Üyesi Musa Yaman "Fuarı Alanya'dan dernek olarak kalabalık bir grupla ziyaret ettik. Stantları tek tek gezerek yenilikleri gözlemleme imkanı bulduk. Bizler açısından ikili ilişkiler kurduğumuz ve teknolojiyi takip açısından faydalı olabilecek bir gezi oldu. Fuarın ardından üyelerimizle birlikte İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret ederek güzel bir haftasonu geçirdik. Fuara katılmamızda bizlere ulaşım desteği sağlayan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanımız Mehmet Şahin'e ve İstanbul'da bizleri en iyi şekilde ağırlayan değerli hemşehrimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanı Mevlüt Uysal'a derneğimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.