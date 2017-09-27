Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103929
ALTIN
147.321
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7666
EURO
4.1819
27 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Eylül 2017 Yeni Alanya...
27 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Eylül Günlük Burç Yorumu
Uzmanlar açıkladı: İç çamaşırı giymemek yararlı mı zararlı mı?
İç çamaşırı giymemek yararlı mı...
banner468

Maşa gençlik istemiyoruz

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji lisesinin açılışında konuştu: Gözleri çakmak çakmak, vatan ve millet sevgisini, pozitif bilimleri yakından takip eden bir gençlik istiyoruz...

Maşa gençlik istemiyoruz

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji lisesinin açılışında konuştu: Gözleri çakmak çakmak, vatan ve millet sevgisini, pozitif bilimleri yakından takip eden bir gençlik istiyoruz...

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:01
Maşa gençlik istemiyoruz
banner404

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye’yi 2053 ve 2071 hedeflerine sadece okul sıralarında alınan eğitimle yetinmeyen sorgulayan idealist bir gençlik taşıyacak. Bir elinde taş bir elinde sopa ile ülkesini karanlığa çekmek isteyen dış güçlere maşa olmuş bir gençlik istemiyoruz. Tam buradaki gibi gözleri çakmak çakmak olan bir gençlik istiyoruz. İçinden çıktığı toplumun gerçekliğinden yabancı olmayan,vatan ve millet sevgisini, pozitif bilimleri yakından takip eden bir gençlik istiyoruz” dedi.

Kendi enerjisini üretecek
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Enerji  Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji lisesi Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışında konuştu.  İsmet Yılmaz, “Bakanlığın 85 milyar liralık bütçesinin 13 milyardan fazlasını mesleki eğitime ayırıyoruz. Bu okul, enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda güneş enerjisi ve rüzgar enerji sistemleri  dallarında uzmanlar yetiştirecek. Enerji ihtiyacını karşılamada  ülkemizde ilk olan okulumuzun tüm kamu kuruluşlarına örnek olmasını temenni  ediyorum” diye konuştu.

Tek eksiğimiz yetişmiş iş gücü...
Enerji  Bakanı Berat Albayrak ise açılışta şunları söyledi: Enerjide dışa bağlılığı bitirmek için gece gündüz çalışacağız. Gayret bizden, tevrik Allah’tan demiş büyükler. Bu adımlar Türkiye’yi enerji ticaretinde küresel anlamda önemli noktaya taşıyacak. Biz biliyoruz ki bu politikalarımızın başarılı olması ile bir merkez haline geleceğiz. Bizim mühendislerimizin ürettiği rüzgar trübinleri, güneş panelleri dünyanın her yerinde kullanılacak. Türkiye’de bir eksiğimiz var. Yetişmiş insan iş gücü. Uzman personel, mühendis işçi ihtiyacı ile önemli bir sürecin arifesindeyiz. Hedeflerimiz büyük. Bu kutsal amaçlar için alın terinin yanında akıl terini de ortaya koyacak dünyaya meydan okuyacak yeni cezerilere ihtiyacımız var.

Her türlü destek sözü...
Sizler kahraman olma idealinde olmazsanız, bu ülkenin de bu alanlarda da başarı hikayesi olmayacak. Dünya çok büyük bir değişimden geçiyor. Dünyada ekonomik üstünlüğü sadece sanayi gücü belirlemiyor. Bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan yatırımlar, son birkaç yılda asırlık firmaları geçmeye başladı. Bilgi teknolojilerinde atacağımız her bir adım eşsiz bir avantaj sağlama fırsatı sunuyor. Türkiye’nin gerçek bir başarı potansiyeli olan bu alanda sizlere imkanlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu okulumuzda başarılı olan tüm kardeşlerimize  lise sonrası istihdam, yurtiçi ve yurtdışında master ve doktora süreçleri boyunca her türlü desteği, her iki bakanlık olarak vermek için söz veriyoruz.

Nüfusumuzun yarısı gençler itici gücümüz
ALBAYRAK şöyle devam etti: Avrupa başta dünyanın birçok ülkesinde genç nüfus hızla azalıyor. Türkiye’nin en büyük gücü ise nüfusun yarısını oluşturan 30’un altındaki genç nüfus. İyi yetişmiş ara eleman ve teknik lise eksikliğini gidermek istiyoruz. Farklı şehirlerde de müstesna okulumuz gibi benzer yatırımları da yapmaya başlayacağız. Maden teknolojileri alanında da tüm Türkiye’de yaklaşık 12 lisemizle ilgili protokolünü imzaladık. Eğitime başladılar. Sadece bina değil, içini kaliteli bir şekilde donatmamız lazım ki o anlamda da rakipsiz olmalı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakMaşa GençlikEnerji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobilya alacaklar bu haberi okumalı
Mobilya alacaklar bu haberi okumalı
Batılı Turist Türkiye’den kaçtı
Batılı Turist Türkiye’den kaçtı
Mega kentlerde 5 kişiden 1’i yoksul
Mega kentlerde 5 kişiden 1’i yoksul

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim