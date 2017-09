Maşa gençlik istemiyoruz

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye’yi 2053 ve 2071 hedeflerine sadece okul sıralarında alınan eğitimle yetinmeyen sorgulayan idealist bir gençlik taşıyacak. Bir elinde taş bir elinde sopa ile ülkesini karanlığa çekmek isteyen dış güçlere maşa olmuş bir gençlik istemiyoruz. Tam buradaki gibi gözleri çakmak çakmak olan bir gençlik istiyoruz. İçinden çıktığı toplumun gerçekliğinden yabancı olmayan,vatan ve millet sevgisini, pozitif bilimleri yakından takip eden bir gençlik istiyoruz” dedi.

Kendi enerjisini üretecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji lisesi Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışında konuştu. İsmet Yılmaz, “Bakanlığın 85 milyar liralık bütçesinin 13 milyardan fazlasını mesleki eğitime ayırıyoruz. Bu okul, enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda güneş enerjisi ve rüzgar enerji sistemleri dallarında uzmanlar yetiştirecek. Enerji ihtiyacını karşılamada ülkemizde ilk olan okulumuzun tüm kamu kuruluşlarına örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Tek eksiğimiz yetişmiş iş gücü...

Enerji Bakanı Berat Albayrak ise açılışta şunları söyledi: Enerjide dışa bağlılığı bitirmek için gece gündüz çalışacağız. Gayret bizden, tevrik Allah’tan demiş büyükler. Bu adımlar Türkiye’yi enerji ticaretinde küresel anlamda önemli noktaya taşıyacak. Biz biliyoruz ki bu politikalarımızın başarılı olması ile bir merkez haline geleceğiz. Bizim mühendislerimizin ürettiği rüzgar trübinleri, güneş panelleri dünyanın her yerinde kullanılacak. Türkiye’de bir eksiğimiz var. Yetişmiş insan iş gücü. Uzman personel, mühendis işçi ihtiyacı ile önemli bir sürecin arifesindeyiz. Hedeflerimiz büyük. Bu kutsal amaçlar için alın terinin yanında akıl terini de ortaya koyacak dünyaya meydan okuyacak yeni cezerilere ihtiyacımız var.

Her türlü destek sözü...

Sizler kahraman olma idealinde olmazsanız, bu ülkenin de bu alanlarda da başarı hikayesi olmayacak. Dünya çok büyük bir değişimden geçiyor. Dünyada ekonomik üstünlüğü sadece sanayi gücü belirlemiyor. Bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan yatırımlar, son birkaç yılda asırlık firmaları geçmeye başladı. Bilgi teknolojilerinde atacağımız her bir adım eşsiz bir avantaj sağlama fırsatı sunuyor. Türkiye’nin gerçek bir başarı potansiyeli olan bu alanda sizlere imkanlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu okulumuzda başarılı olan tüm kardeşlerimize lise sonrası istihdam, yurtiçi ve yurtdışında master ve doktora süreçleri boyunca her türlü desteği, her iki bakanlık olarak vermek için söz veriyoruz.

Nüfusumuzun yarısı gençler itici gücümüz

ALBAYRAK şöyle devam etti: Avrupa başta dünyanın birçok ülkesinde genç nüfus hızla azalıyor. Türkiye’nin en büyük gücü ise nüfusun yarısını oluşturan 30’un altındaki genç nüfus. İyi yetişmiş ara eleman ve teknik lise eksikliğini gidermek istiyoruz. Farklı şehirlerde de müstesna okulumuz gibi benzer yatırımları da yapmaya başlayacağız. Maden teknolojileri alanında da tüm Türkiye’de yaklaşık 12 lisemizle ilgili protokolünü imzaladık. Eğitime başladılar. Sadece bina değil, içini kaliteli bir şekilde donatmamız lazım ki o anlamda da rakipsiz olmalı.