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Mart ayı enflasyonu belli oluyor!

Mart ayı enflasyon rakamları bugün saat 10:00’da açıklanacak. TÜFE'de aylık bazda yüzde 1'e yakın artış beklenirken, enflasyonun çift haneli seyrinin devam edeceği öngörülüyor

Mart ayı enflasyonu belli oluyor!

Mart ayı enflasyon rakamları bugün saat 10:00’da açıklanacak. TÜFE'de aylık bazda yüzde 1'e yakın artış beklenirken, enflasyonun çift haneli seyrinin devam edeceği öngörülüyor

03 Nisan 2018 Salı 09:53
Mart ayı enflasyonu belli oluyor!
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MART ayında TÜFE’de yüzde 1 civarında artış bekleniyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre yıllık enflasyon da çift hanede kalmaya devam edecek. Yıllık enflasyon Kasım 2017'de yüzde 12.98 ile görülen 14 yılın zirvesinden şubat itibarıyla 2.7 puan gerilemiş durumda. Önemli bölümü baz etkisi kaynaklı olarak görülen bu düşüşün ardından ekonomistler 2018'in son aylarına kadar çift haneden anlamlı bir uzaklaşmayı ise olası görmüyorlar.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistlerin mart ayı için aylık enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,70 ve en yüksek yüzde 1,25 aralığında yer aldı.Yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 8,90, en yüksek yüzde 11,50 oldu.

Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre ise aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.70-1.25 artış bandında yer alıyor. Yılsonu tahmini ise yüzde 8.90-10.20 bandında bulunuyor.

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Son Güncelleme: 03.04.2018 10:01
Anahtar Kelimeler:
EnflasyonMart
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