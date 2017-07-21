Marshall bir üretim birimini Türkiye dışına taşıyor

TAŞINMA kararının stratejik gerekçelere bağlı olduğu belirtilidi.Şirketten yapılan duyuruya göre solvent bazlı ürünlerin AkzoNobel Marshall standartlarında Türkiye'de aynı kalite ve satış koşullarıyla arzı devam edecek.Açıklamada, "Şirketimiz, 2017 yılından itibaren pazarda artan talepleri karşılamak ve su bazlı ürünlerin üretimine daha fazla odaklanmak amacıyla, bu segmentteki ürünlerde daha aktif olarak faaliyette bulunmayı hedeflemektedir." denildi.Marshall'da Akzo Nobel Decorative BV'nin payı yüzde 39,41. Tekyar Teknik de yüzde 48,85 paya sahip.