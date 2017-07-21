Marshall bir üretim birimini Türkiye dışına taşıyor

TAŞINMA kararının stratejik gerekçelere bağlı olduğu belirtilidi.Şirketten yapılan duyuruya göre solvent bazlı ürünlerin AkzoNobel Marshall standartlarında Türkiye'de aynı kalite ve satış koşullarıyla arzı devam edecek.Açıklamada, "Şirketimiz, 2017 yılından itibaren pazarda artan talepleri karşılamak ve su bazlı ürünlerin üretimine daha fazla odaklanmak amacıyla, bu segmentteki ürünlerde daha aktif olarak faaliyette bulunmayı hedeflemektedir." denildi.Marshall'da Akzo Nobel Decorative BV'nin payı yüzde 39,41. Tekyar Teknik de yüzde 48,85 paya sahip.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.