Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 22 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
WhatsApp'a yerli ve milli rakip "İletee" geliyor
Kanserde erken teşhis için bir adım daha
Kanserde erken teşhis için bir...
Twitter'ın başı yine dertte!
Twitter'ın başı yine dertte!

Markette görür görmez hemen 'ALO 174'ü arayın!

Yumurtalarda 'organik', 'köy yumurtası' ve 'gezen tavuk' gibi adlandırmalar ile vatandaşı kandırmaya son verecek uygulama hayata geçirildi

Markette görür görmez hemen 'ALO 174'ü arayın!

Yumurtalarda 'organik', 'köy yumurtası' ve 'gezen tavuk' gibi adlandırmalar ile vatandaşı kandırmaya son verecek uygulama hayata geçirildi

21 Nisan 2018 Cumartesi 21:23
Markette görür görmez hemen 'ALO 174'ü arayın!
banner404

YUMURTA kabuğuna, "organik", "gezen tavuk" gibi yetiştirme metodlarının kodlarıyla damgalanması uygulamasından memnun olan üreticiler, böylelikle tüketicilerin aldatılmasının önüne geçildiğini belirtti.

''ÖNCEDEN TALEP ETMİŞTİK''

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, yetiştirme metodu kodunun işletme ve kümes numarasıyla yumurta kabuğuna damgalanması zorunluluğunu üreticiler olarak önceden talep ettiklerini söyledi.

eni uygulamaya yönelik konuşan Sungur  ''Herkes aldığı yumurtanın kabuğundaki kodlamaya bakacak ve gereksiz yere ücret ödememiş olacak." dedi. Sungur, yumurta alırken şüpheli durumlarda ise vatandaşa ''ALO 174'ü arayın'' çağrısında bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
YumurtaMarket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasa hacmi yüzde 8.28'lik bir artışla 390 milyar doları aştı
Piyasa hacmi yüzde 8.28'lik bir artışla 390 milyar doları aştı
İstihdam seferberliğinde rekor
İstihdam seferberliğinde rekor
'Üreten KOBİ'lere destek olacağız'
'Üreten KOBİ'lere destek olacağız'

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim