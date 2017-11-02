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Markette 13 TL indirim

Et ve Süt Kurumu, marketlere et satışı dönemini başlattı. Yerel ve büyük zincir marketler harekete geçti

Markette 13 TL indirim

Et ve Süt Kurumu, marketlere et satışı dönemini başlattı. Yerel ve büyük zincir marketler harekete geçti

02 Kasım 2017 Perşembe 08:26
Markette 13 TL indirim
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TANINMIŞ pek çok marketin sistemin içinde olacağı öğrenildi. Marketler, ürünleri 0.5 kilogramlık ambalajlarda satacak. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren reyonlarında başka kıyma ve kuşbaşı ürün bulunduramayacaklar. Marketler KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan, kuşbaşını kilogramı 31 liradan satacak. Büyükşehirlerde dana kuşbaşının kilogramı 44 liradan satılıyordu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Amacımız, dar gelirli vatandaşların protein ve et ihtiyacını karşılamak. Ama bu arada da üreticilerimizi korumak. Normalde 23.80 liradan almış olduğumuz karkası yerli besicilerden 25 liraya çıkardık. Bir taraftan halkımıza ucuz et verirken, bir taraftan üreticilerimize destek sağlıyoruz. Bu, Türkiye'nin her noktasında geçerli olacak" diye konuştu.

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BüyükşehirIndirimEtEt Ve Süt Kurumu
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