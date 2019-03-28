Marketlere tanzim ürün satışı başladı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurum olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladıklarını belirterek, "Bu konuda talep marketlerden geldi." dedi.

Marketlere tanzim ürün satışı başladı
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POYRAZ, Tarım Kredi vasıtasıyla tanzim satış noktaları haricinde, zincir mağazalara da mal tedarikinin sağlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Uygulamanın fiyatlar ve aracılık sistemi üzerinde sağlayacağı  katkılara işaret eden Poyraz, "Tarım Kredi olarak tanzim ürünlerinin marketlere  satışına başladık. Bu konuda talep marketlerden geldi. Fiyatların artmasında en  büyük etken olan aracılık sisteminin fiyatlar üzerinde oluşturduğu negatif etkiyi  minimize etmeyi hedefliyoruz. İlk etapta lojistiği kolay olan patates ve soğanı marketlere sunuyoruz." diye konuştu.  Poyraz,Tarım Kredi olarak, talep eden marketlere patates ve  soğanı  tanzim satış fiyatı olan 2 liradan satacaklarına dikkati çekerek, şu bilgileri  verdi: "Burada lojistik ve diğer masraflar markete ait olacağı için onlar bir  miktar masrafı bizim satış fiyatımızın üzerine ekleyecekler. Belediyeler kamu  hizmeti gördüklerinden bazı maliyetlere katlanıyorlar ama marketler ticari  işletme. Bu nedenle ürünlerin fiyatına belli bir miktar karlarını koymaları  gerekebilir. Benim tahminim, bu ürünlerde marketlerin satış fiyatı her halükarda  piyasa fiyatlarının çok çok altında bir rakama denk gelir."

"Tarım Kredi satış mağazalarını artırabilir"

Tanzim satış noktalarının devam edip etmeyeceğinin seçimlerden sonra  değerlendirileceğini vurgulayan Poyraz, aracılığı azaltacak bir sistem üzerinde  çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Poyraz, ulusal marketlere rakip olmayacak  şekilde Tarım Kredi'nin satış mağazalarının sayısını da artırabileceklerini bildirdi. Her ülkede dönemsel olarak bazı gıda ürünlerinde sıkıntılar  yaşanabildiğini anımsatan Poyraz, soğan ve patateste yaşanan arz sorunlarının  geçici olduğunu sözlerine ekledi.

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