Markete ucuz et satışı başlıyor

ESK, KDV dahil kıymayı kilogramı 29 liradan ve kuşbaşını kilogramı 31 liradan 81 ilde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere taze dana karkas et satacak. İstekli olan marketlerden taze dana karkas et için fiyat teklifleri bugün alınacak. ESK tarafından gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra 1 Kasım’dan sonra marketlere et satışına başlanacak. Marketlerde satışı yapılacak ürünler, 500 gramlık ambalajlarda olacak. Ürünler taze olarak tüketime sunulacak, şoklanmış veya donmuş halde satışı yapılmayacak.
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