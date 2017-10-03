Manyas HES özelleşiyor

ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığının (ÖİB) Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Manyas Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral bünyesinde bulunan taşınmazları özelleştireceğine ilişkin ilanı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Balıkesir’deki 20,25 megavat kapasiteli EÜAŞ’a ait Manyas HES ile santral bünyesindeki taşınmazların işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildi.

kapalı zarf içinde birden fazla teklif sahibinden teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, komisyonca gerekli görüldüğü takdirde pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Geçici teminat tutarı 5 milyon lira olarak açıklanan ihalede son teklifler, 13 Kasım 2017’ye kadar verilecek.