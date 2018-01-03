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Maliye Bakanlığı resmen açıkladı! İşte en düşük memur maaşı

Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre kamu çalışanlarının maaşlarında Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı

Maliye Bakanlığı resmen açıkladı! İşte en düşük memur maaşı

Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre kamu çalışanlarının maaşlarında Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:10
Maliye Bakanlığı resmen açıkladı! İşte en düşük memur maaşı
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MALİYE Bakanlığı kamu çalışanları ve emekli maaşlarına getirilecek zam oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasına göre, 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5,69 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL'den 2 bin 893 TL'ye yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI BİN 978 LİRA OLDU

2018 yılı Ocak ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 oranında artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı bin 871 TL'den bin 978 TL'ye yükseldi.

EN DÜŞÜK SSK EMKLİ AYLIĞI BİN 570 LİRA OLDU

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,69 oranında artış sağlandı. Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 TL'den bin 570 TL'ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 TL'den bin 405 TL'ye yükseldi.

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Bağ KurEKONOMİResmen Açıkladı! İşte En Düşük Memur Maaşı
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