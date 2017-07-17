Maliye Bakanı'ndan flaş açıklamalar

MALİYE Bakanı Naci Ağbal açıklamasının devamında söyleyebilirim diye konuştu : "İlk 6 aylık merkezi yönetim bütçesi gelir gerçekleşmelerine baktığımızda, bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8, vergi gelirleri ise yüzde 13,6 arttı. Burada özellikle vergi gelirleri tarafında toplamda çok olumlu bir performans kaydettiğimizi söyleyebilirim."

Ayrıntılar geliyor.