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Maliye Bakanı'ndan asgari ücretlilere müjde! Maaş düşmeyecek

Maliye Bakanı Ağbal, "Asgari ücretin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmeyeceği şekilde bir düzenleme yaptık" dedi

Maliye Bakanı'ndan asgari ücretlilere müjde! Maaş düşmeyecek

Maliye Bakanı Ağbal, "Asgari ücretin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmeyeceği şekilde bir düzenleme yaptık" dedi

03 Kasım 2017 Cuma 12:04
Maliye Bakanı'ndan asgari ücretlilere müjde! Maaş düşmeyecek
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MALİYE Bakanı Naci Ağbal, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulundaki, görüşmeleri sırasında hükümet adına konuştu.

"BİN 404 LİRANIN ALTINA İNMEYECEK"

Tasarının yatırımcılar, ihracatçılar ve sanayiciler gibi toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler içerdiğini belirten Ağbal, asgari ücretin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlamak üzere bir yasal düzenleme yaptıklarını, bu düzenlemeyle devletin 1 milyar liralık vergi gelirinden vatandaşın lehine vazgeçtiğini söyledi.

"KDV REFORMU KONUSUNDA YOĞUN ÇABAMIZ VAR"

Taşeron firmalardaki işçilerin ödemelerine ilişkin sorun olmaması gerektiğini dile getiren Ağbal, 2014'te işçi alacaklarının süresinde ödenmesi konusunda daha önce düzenleme yaptıklarını hatırlattı.

KDV reformu üzerinde çalıştıklarını aktaran Ağbal, gelinen noktada KDV sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi gerektiğini, bu konuda yoğun çabalarının bulunduğunu belirtti.

Ağbal, Varlık Barışı Kanunu'nun uluslararası normlara uygun olduğunu kaydederek, "Hiçbir zaman için Türkiye ekonomisinin ve Türkiye'nin kara paraya zerre kadar ihtiyacı yok" dedi.

2002'de bütçenin yüzde 43'ünün faize gittiğini, 2018'de bu oranın yüzde 10'dan düşük olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Tasarrufu da yatırımı da hizmet bütçesini de yapan refahı da sağlayan biziz" diye konuştu.

2020'YE KADAR DEVAM EDECEK

Ağbal, istihdam ve yatırımların teşviki, vergi kanunları, vergi mükelleflerine sağlanan yeni kolaylıklar, iletişimin vergilendirilmesi, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, kaçak sarmalık tütün ticareti ile mücadele, köyden mahalleye dönüştürülen büyükşehir belediyesi sınırları içindeki esnafa yönelik muafiyetlerin 2020'ye kadar devam etmesini sağladıklarını, 2018 yılı için ödenecek Emlak Vergisi değerine esas arsa ve arazi metrekare değerlerinin aşırı yükseltildiğine dair şikayetler üzerine yeniden düzenleme yapıldığını anlattı.

Vergiden muaf kooperatiflerin iktisadi işletme kurmaları ya da bir şirkete ortak olmaları halinde vergi muafiyetlerinin devam etmesini sağlayacak düzenlemeyle de kooperatiflerin iktisadi hayatın içinde daha fazla rol almasını amaçladıklarını dile getiren Ağbal, FATİH Projesi'ne, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin taşınmaz satış kazançlarına vergi istisnaları getirdiklerini kaydetti.

VERGİ MÜKELLEFLERİNE DÖNÜK ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK

Naci Ağbal, vergi mükelleflerine dönük önemli iyileştirmeler yaptıklarını, vatandaşların vergi dairesine gitmeden bütün iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapmasını sağlayacaklarını ifade ederek, vergi borcunu ödemeyen mükellefe borcunu ödemesi için tanınan 7 günlük sürenin 15 güne çıkartıldığını, Hazinenin 2017 yılındaki borçlanma limitini 37 milyar lira artırdıklarını söyledi.

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TürkiyeNaci AğbalEKONOMİ
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