Maliye Bakanı Naci Ağbal canlı yayında soruları yanıtladı

MALİYE Bakanı Naci Ağbal Maliye Bakanı Ağbal, yapılan düzenlemelerle ilgili canlı yayında NTV’de soruları yanıtladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklamalarından satır başları:

“ASGARİ ÜCRETLERİMİZ YIL SONUNA KADAR BU RAKAMIN ALTINA DÜŞMEYECEK”

(ASGARİ ÜCRET)

Bu sene asgari ücret bin 404 lira… Eylül ayından itibaren bir kısım çalışanımızın ücretleri vergi dilimi yüzde 20’ye girdiği için bin 404 liranın altına düşüyordu. Bugün Meclis’e bir torba yasa gönderdik. Torba yasanın içine bin 404 liranın altına düşmeyecek şekilde bir madde ekledik. Asgari ücretlerimiz yıl sonuna kadar bu rakamın altına düşmeyecek. 2017 yılı içim geçerli bir düzenleme. Kalıcı bir şekilde masaya da yatırmış durumdayız.

“EMLAK VERGİ DEĞERLERİNDEKİ ARTIŞ, 2017 YILINDAKİ FİYATIN YÜZDE 50’SİNİ GEÇEMEYECEK”

(EMLAK VERGİSİNDEKİ ARTIŞLAR)

Bu sene içerisinde belediyelerimizin komisyonları 2018 yılında alınacak emlak vergilerini belirlemek için arsa ve arazi metrekare değerlerini belirlemek için toplandılar. Kararlar çıktı, netleşti. Bu çalışmaları izledik. Birçok vatandaşımızdan şikayetler geldi. Yüzde 200 yüzde 300 yüzde 3 bine varan emlak vergi değerlerinde artış yapılmış. Sayın Başbakanımızın talimatıyla bu çalışmaları tamamladık, sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Yaptığımız düzenleme şudur; ne kadar artış yapılırsa yapılsın bu artış 2017 yılındaki fiyatın yüzde 50’sini geçemeyecek.

“ARTIK YURTDIŞINDAKİ GÖRÜŞMELERDE, BU BEDELLERİ ALMAYACAĞIZ”

(ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ)

Vergi oranlarını aşağıya çektik. Yaptığımız çalışma sonucu yüzde 25 ve 15 olan oranı yüzde 7,5’ya indirdik. Cep telefonu kullanıcıları ve evinde telefonu olan vatandaşlarımız bu indirimden yararlanacak. Ayrıca vatandaşlarımız yurtdışına gittiğinde yurtdışındaki görüşmelerinde yurtdışındaki telefon operatörüne de bir bedel ödemesi gerekiyor. Mevcut uygulamada bu bedel üzerinden KDV ve özel iletişim vergisi alıyoruz. Artık yurtdışındaki görüşmelerde, bu bedelleri almayacağız.

“ALMIŞ OLDUĞUMUZ TEDBİRLER SAVUNMA GÜVENLİK HARCAMALARIMIZI KARŞILAMAK İÇİN”

(MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ)

Her sene bu vergi, enflasyon oranında artıyor. Şu anda 2018’de uygulanacak oran yüzde 14-15. Zaten biz düzenleme yapmasaydık, motorlu taşıtlar vergisi, yüzde 15 artacaktı. Başta savunma güvenlik harcamaları olmak üzere çok önemli tedbirler almak gerekiyordu. Bunlardan biri de yüzde 15 yerine yüzde 40 oranında artırılması. Normalin üzerinde gelen artış oranı yüzde 25. Özellikle bankacılık, finans sektörüne yeni vergiler getirdik. Başka vergilerde de artışlar yaptık. Türkiye’nin ekonomisi bugün sağlam, güçlü. Bu sene yüzde 5-5.5 Türkiye ekonomisi büyüyecek. Bu büyüme trendi önümüzdeki 3 sene de devam edecek. Almış olduğumuz tedbirler önemli ölçüde savunma güvenlik harcamalarımızı karşılamak için getirildi.

BAKAN AĞBAL DAHA ÖNCE ŞU AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

1 Ocak 2018'den itibaren MTV'de sistem değişiyor. Binek otomobilin değerini kapsayan bir sisteme geçiyoruz. 1.6 motor olan orta üst sınıf bir otomobilin MTV'si 1.000 TL'den 1.400 TL'ye çıkacak. Düzenlemenin detayları tam olarak belli değil. Ancak mevcut vergiler zamlanırsa 1-3 yaş arası 2000 CC'ye kadar olan araçların vergi miktarlarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor.

Aracın Yaşı Motor Hacmi Mevcut Vergi Miktarı Zamlı Vergi Miktarı 1-3 yaş arası 1000 CC -1300 CC 650 TL 910 TL 1-3 yaş arası 1300 CC – 1600 CC 1.035 TL 1.450 TL 1-3 yaş arası 1600 CC – 1800 CC 1.827 TL 2.560 TL 1-3 yaş arası 1800 CC – 2000 CC 2.878 TL 4.029 TL

Enerji içecekleri vergi kapsamına alındı.

2018 yılında 74 bin personel alınacak.

2017, 2018 ve 2019 yıllarında özelleştirmede 10 milyar TL özelleştirme geliri hedefleniyor.

Finans sektöründeki kurumlar vergisi yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılacak.

GELİR VERGİSİ DEĞİŞİYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal gelir vergisi tarifesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceğiz.” diyen Bakan Ağbal, “Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018'den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz.” açıklamasında bulundu.