Maliye Bakanı Ağbal: Yeni bir vergi getirmiyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın 4. gün mesaisi başladı.

Komisyonda, iki gün içinde 45 maddesi kabul edilen, 3'ü geçici 130 maddeden oluşan tasarının görüşmeleri devam ediyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarının, "Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanların katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere, elektronik ortamda hizmet sunduğu zaman KDV'yi, bu hizmeti sunanların beyan edip, ödemesine" ilişkin 48'inci maddesiyle ilgili milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı.

Ağbal, düzenlemeyle yurt dışından sunulan ve Türkiye'de yararlanılan hizmetten vergi alınacağını belirterek, yabancı firmalara "Türkiye'deki tüketiciye yönelik devamlı bir hizmet sunuyorsanız, vergi mükellefi olacaksınız." denildiğini söyledi.

Bu tür düzenlemeler yapılamaması halinde vergi alamadıklarını vurgulayan Ağbal, Avrupa ülkelerinde de olan uygulamayı Türkiye'ye getirdiklerini aktardı.

"HEDEFİMİZ NİHAİ TÜKETİCİYE YÖNELİK HİZMETLERİ VERGİLENDİRMEK"

Ağbal, "Herhangi bir şekilde Türkiye'deki bir firma yurt dışından elektronik ortamda hizmet almışsa bu maddenin kapsamına girmiyor. Bizim hedefimiz nihai tüketiciye yönelik verilen hizmetleri vergilendirmek." ifadelerini kullandı.

Mevcut sistemde program indiren vatandaşların, buna ilişkin Maliye'ye beyanname vermesi gerektiğini ancak bunun uygulanabilir olmadığını anlatan Ağbal, "Türkiye'ye bu şekilde, devamlılık arz edecek şekilde bir hizmeti, nihai tüketiciye doğru yapmak istiyorsanız Türkiye'de vergi mükellefi olmanız gerekir.' diyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Ağbal, Türkiye'nin büyük bir pazar olduğunu ve bu firmaların Türkiye'de vergi mükellefi olmak istediğine dikkati çekti.

Elektronik ticaretten iyi para kazanan ülkelerin direnç gösterip, "Bizim firmalarımız bu paraları sizin ülkenizde kazanacak ama size değil bize vergi verecek" dediğini aktaran Ağbal, Avrupa'nın 'artık bu ülkelerde para kazanmak istiyorsanız gelip bu ülkelerde vergi mükellefi olacaksınız' dediğini belirtti.

Avrupa'da örnekleri de dikkate alarak, inisiyatifi aldıklarını vurgulayan Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Firmalar arasındaki elektronik ticaret bu maddenin konusu değil. Bu maddenin konusu sadece nihai tüketiciye dönük hizmetler. Vergilendirme hakkımızı kullanmak istiyoruz. Bu madde, Türkiye'ye bu şekilde hizmet satmak istiyorsanız, Türkiye'de geleceksiniz mükellef olacaksınız. Türkiye'de sunduğunuz hizmetlerden dolayı KDV hesaplayıp beyan edeceksiniz.' diyor. Benim Türkiye'de kendi vergi mükellefim, aynı cep telefonuna indirilen programı sunarken KDV'sini ödüyor, gelir vergisini ödüyor. O ödüyor da yabancı firma benim nihai tüketicime sattığında katma değer vergisi bakımından 'gel bakayım sen de burada vergi mükellefi olacaksın' demenin neresinde kötülük var. İyi bir şey yapıyoruz. "

Ağbal, kazanç vergileri bakımdan global firmalara karşı hukuki mücadele verdiklerini ve bir firma hakkında inceleme yaptıklarını ve ceza kestiklerini dile getirdi.

Naci Ağbal, "Katma Değer Vergisi Kanununa göre, Türkiye'de yararlanılan hizmetler, Türkiye'de KDV'ye tabi. Ama mevcut kanunda demişiz ki bu vergiye tabi olan işlemde vergiyi beyan etme yükümlülüğü hizmetten yararlanana aittir. Vergi vardır ama 'vergiyi hizmeti sunan değil hizmeti alan sorumlu sıfatıyla beyan eder' diyoruz. Şimdi bu sistemi tersine çeviriyor, 'bundan sonra Türkiye'ye elektronik ortamda hizmet sunanlarda, vergiyi beyan etme yükümlülüğünü sorumlu sıfatıyla vatandaşın elinden alıyoruz, hizmet sunanın kendisine veriyoruz. Yeni bir vergi getirmiyoruz. Zaten bugün de vergi var." diye konuştu.

YABANCI FİRMALARDAN DAHA GÜÇLÜ VERGİ TALEP EDİLECEK

Yabancı firmalardan vergi almaya çalıştıklarının altını çizen Maliye Bakanı Ağbal, "Yabancı ülkedeki firmanın Türkiye'de vergi ödememesine karşı tedbir geliştirmeye çalışıyoruz." dedi. Ağbal, bu yetki ile bu firmalardan daha güçlü bir şekilde vergi talep edebileceklerini kaydetti.

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk de yurt dışından 2016'da kredi kartıyla 5,4 milyarlık alışveriş yapıldığını, bunun yüzde 30'unun elektronik gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel ise düzenlemenin uluslararası vergi anlaşmalarında sorun yaratacağını öne sürdü.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da uluslararası alanda yapılan yerelde vergilendirilmesiyle ilgili geniş bir tartışma yapılması ve uluslararası örneklere bakılması gerektiğini söyledi.