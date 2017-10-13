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Maliye Bakanı Ağbal: Yeni bir vergi getirmiyoruz

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Torba Kanundaki" elektronik ortamda yurt dışından Türkiye'de hizmet sunanlara KDV bakımından Türkiye'de vergi mükellefi olma zorunluluğu getiren düzenlemeye ilişkin, "Bundan sonra Türkiye'ye elektronik ortamda hizmet sunanlarda, vergiyi beyan etme yükümlülüğünü sorumlu sıfatıyla vatandaşın elinden alıyor, hizmet sunanın kendisine veriyoruz. Yeni bir vergi getirmiyoruz." dedi

Maliye Bakanı Ağbal: Yeni bir vergi getirmiyoruz

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Torba Kanundaki" elektronik ortamda yurt dışından Türkiye'de hizmet sunanlara KDV bakımından Türkiye'de vergi mükellefi olma zorunluluğu getiren düzenlemeye ilişkin, "Bundan sonra Türkiye'ye elektronik ortamda hizmet sunanlarda, vergiyi beyan etme yükümlülüğünü sorumlu sıfatıyla vatandaşın elinden alıyor, hizmet sunanın kendisine veriyoruz. Yeni bir vergi getirmiyoruz." dedi

13 Ekim 2017 Cuma 15:13
Maliye Bakanı Ağbal: Yeni bir vergi getirmiyoruz
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın 4. gün mesaisi başladı.

Komisyonda, iki gün içinde 45 maddesi kabul edilen, 3'ü geçici 130 maddeden oluşan tasarının görüşmeleri devam ediyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarının, "Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanların katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere, elektronik ortamda hizmet sunduğu zaman KDV'yi, bu  hizmeti sunanların beyan edip, ödemesine" ilişkin 48'inci maddesiyle ilgili  milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı.

Ağbal, düzenlemeyle yurt dışından sunulan ve Türkiye'de yararlanılan  hizmetten vergi alınacağını belirterek, yabancı firmalara "Türkiye'deki tüketiciye yönelik devamlı bir hizmet sunuyorsanız, vergi mükellefi olacaksınız."  denildiğini söyledi.

Bu tür düzenlemeler yapılamaması halinde vergi alamadıklarını  vurgulayan Ağbal, Avrupa ülkelerinde de olan uygulamayı Türkiye'ye getirdiklerini  aktardı.

"HEDEFİMİZ NİHAİ TÜKETİCİYE YÖNELİK HİZMETLERİ VERGİLENDİRMEK"

Ağbal, "Herhangi bir şekilde Türkiye'deki  bir firma yurt dışından  elektronik ortamda hizmet almışsa bu maddenin kapsamına girmiyor. Bizim hedefimiz  nihai tüketiciye yönelik verilen hizmetleri vergilendirmek." ifadelerini  kullandı.

Mevcut sistemde program indiren vatandaşların, buna ilişkin Maliye'ye  beyanname vermesi gerektiğini ancak bunun uygulanabilir olmadığını anlatan Ağbal,  "Türkiye'ye bu şekilde, devamlılık arz edecek şekilde bir hizmeti, nihai  tüketiciye doğru yapmak istiyorsanız Türkiye'de vergi mükellefi olmanız gerekir.'  diyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Ağbal, Türkiye'nin büyük bir pazar olduğunu ve bu firmaların  Türkiye'de vergi mükellefi olmak istediğine dikkati çekti.

Elektronik ticaretten iyi para kazanan ülkelerin direnç gösterip,  "Bizim firmalarımız bu paraları sizin ülkenizde kazanacak ama size değil bize  vergi verecek" dediğini aktaran Ağbal, Avrupa'nın 'artık bu ülkelerde para  kazanmak istiyorsanız gelip bu ülkelerde vergi mükellefi olacaksınız' dediğini  belirtti.

Avrupa'da örnekleri de dikkate alarak, inisiyatifi aldıklarını  vurgulayan Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Firmalar arasındaki elektronik ticaret bu maddenin konusu değil. Bu  maddenin konusu sadece nihai tüketiciye dönük hizmetler. Vergilendirme hakkımızı  kullanmak istiyoruz. Bu madde, Türkiye'ye bu şekilde hizmet satmak istiyorsanız,  Türkiye'de geleceksiniz mükellef olacaksınız. Türkiye'de sunduğunuz hizmetlerden  dolayı KDV hesaplayıp beyan edeceksiniz.' diyor. Benim Türkiye'de kendi vergi  mükellefim, aynı cep telefonuna indirilen programı sunarken KDV'sini ödüyor,  gelir vergisini ödüyor. O ödüyor da yabancı firma benim nihai tüketicime  sattığında katma değer vergisi bakımından 'gel bakayım sen de burada vergi  mükellefi olacaksın' demenin neresinde kötülük var. İyi bir şey yapıyoruz. "

Ağbal, kazanç vergileri bakımdan global firmalara karşı hukuki  mücadele verdiklerini ve bir firma hakkında inceleme yaptıklarını ve ceza  kestiklerini dile getirdi.

Naci Ağbal, "Katma Değer Vergisi Kanununa göre, Türkiye'de  yararlanılan hizmetler, Türkiye'de KDV'ye tabi. Ama mevcut kanunda demişiz ki bu  vergiye tabi olan işlemde vergiyi beyan etme yükümlülüğü hizmetten yararlanana  aittir. Vergi vardır ama 'vergiyi hizmeti sunan değil hizmeti alan sorumlu  sıfatıyla beyan eder' diyoruz. Şimdi bu sistemi tersine çeviriyor, 'bundan sonra  Türkiye'ye elektronik ortamda hizmet sunanlarda, vergiyi beyan etme yükümlülüğünü  sorumlu sıfatıyla vatandaşın elinden alıyoruz, hizmet sunanın kendisine  veriyoruz. Yeni bir vergi getirmiyoruz. Zaten bugün de vergi var."  diye konuştu.

YABANCI FİRMALARDAN DAHA GÜÇLÜ VERGİ TALEP EDİLECEK

Yabancı firmalardan vergi almaya çalıştıklarının altını çizen Maliye  Bakanı Ağbal, "Yabancı ülkedeki firmanın Türkiye'de vergi ödememesine karşı  tedbir geliştirmeye çalışıyoruz." dedi. Ağbal, bu yetki ile bu firmalardan daha  güçlü bir şekilde vergi talep edebileceklerini kaydetti.

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk de yurt dışından 2016'da kredi  kartıyla 5,4 milyarlık alışveriş yapıldığını, bunun yüzde 30'unun elektronik  gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel ise  düzenlemenin uluslararası  vergi anlaşmalarında sorun yaratacağını öne sürdü.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da uluslararası alanda yapılan  yerelde vergilendirilmesiyle ilgili geniş bir tartışma yapılması ve uluslararası  örneklere bakılması gerektiğini söyledi.

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TBMM Plan Ve Bütçe KomisyonuNaci AğbalTorba Kanun
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