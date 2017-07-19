Mali raporlara güvenoyu

IMF, Türkiye’nin uyguladığı reformlarla IMF’in yeni Mali Şeffaflık Yönetmeliği’nin 36 prensibine uyumda ciddi ilerleme sağladığını bildirdi.

IMF, 26 Mayıs-9 Haziran 2015 tarihleri arasında Hazine Müsteşarlığı’nın talebi ile Ankara’ya gerçekleştirilen ziyarette elde edilen verilerle Türkiye için “Mali Şeffaflık Değerlendirmesi” raporu yayınladı. Türkiye’nin son 15 yılda mali şeffaflık uygulamalarını güçlendirecek kayda değer adımlar attığını belirten IMF, mali raporların daha geniş kapsamlı, detaylı ve güvenilir hale geldiğini, mali tahminler ve bütçelerin daha performans odaklı ve ileriye dönük hazırlandığını ve mali risk yönetiminin dramatik şekilde ilerleme gösterdiğini vurguladı.

IMF yaptığı değerlendirmede, yeni Mali Şeffaflık Yönetmeliği’nin 36 maddesinden 10’una Türiye’nin temel seviyede, 13’üne iyi seviyede ve 6’sına ileri seviyede uyum gösterdiğini ifade etti.