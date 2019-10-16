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Mahkeme Uber hakkında kararını verdi

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

EKONOMİ 16.10.2019, 14:59
Mahkeme Uber hakkında kararını verdi
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İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Haksız rekabet oluştuğuna karar veren mahkeme, Uber mobil ve Uber.com'a erişimin engellenmesine karar verdi.

#mahkeme #Uber #İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi #Uber faaliyetleri
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