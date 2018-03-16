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Mahalleyi, pazaryerine ‘Bikoshu’ taşıdı

Yarattığı sanal pazaryerine bir mahalledeki tüm dükkânları taşımayı hedefleyen Bikoshu, 1 yıldan az bir sürede 3 bin sipariş ve 500 bin liralık alışverişe aracılık etti. Girişimin kurucu ortaklarından Ceylan Ece Keremoğlu, Bitcoin ile de ödeme kabul ettiklerini söyledi

Mahalleyi, pazaryerine ‘Bikoshu’ taşıdı

Yarattığı sanal pazaryerine bir mahalledeki tüm dükkânları taşımayı hedefleyen Bikoshu, 1 yıldan az bir sürede 3 bin sipariş ve 500 bin liralık alışverişe aracılık etti. Girişimin kurucu ortaklarından Ceylan Ece Keremoğlu, Bitcoin ile de ödeme kabul ettiklerini söyledi

16 Mart 2018 Cuma 16:37
Mahalleyi, pazaryerine ‘Bikoshu’ taşıdı
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ALICI ile satıcıları buluşturan ve neredeyse girmedik sektör bırakmayan ‘pazaryeri’ girişimlerinin, kullanıcılar tarafından yoğun talep gördüğü hepimizin malumu. Yerli bir girişim olan Bikoshu ise, tek bir sektör yada ürün yerine bir mahallenin bütün dükkanlarını yarattığı ‘pazaryerine’ taşımayı hedefliyor. Kullanıcıların mahallelerinde bulunan restoran, dükkân ve mağazalardan online alışveriş yapabilmelerini sağlayan lokal bir sanal pazaryeri olarak hizmet veren Bikoshu, faaliyete geçtiği Mayıs 2017’den beri aylık 3 bin sipariş miktarına ulaşmış durumda. 

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 6 binden fazla aktif kullanıcısı bulunan Bikoshu’yu, mahalle konseptini sanal ortama taşıma hayaliyle hayata geçirdiklerini kaydeden girişimin kurucu ortaklarından Ceylan Ece Keremoğlu, “Esnaf için komisyonsuz bir platform yarattık. ‘Mahallende ne varsa bikoshu kapında’ sloganıyla bakkaldan fırına, petshop’tan çiçekçiye tüm esnafın sanal ortamda yer aldığı Bikoshu, kısıtlı zamanı olan günümüz tüketicisine hız kazandırmanın yanı sıra mahalle esnafını teknolojinin getirdiği imkânlarla buluşturmayı hedefliyor” dedi.

ESNAF BITCOIN KABUL EDİYOR 

500 bin dolarlık bir yatırımla girişimi hayata geçirdiklerini kaydeden Keremoğlu, siparişlerde daha sonra kullanılmak üzere kendi sanal paraları olan BiNakit kazandırdıklarını söyledi. Bitcoin’lerin BiNakit olarak harcanabileceğini kaydeden Keremoğlu, Türkiye’nin diğer şehirlerine açılacaklarının bilgisini verdi. 380 günden bu yana etti.

500 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTIRDI 

Tamamı İstanbul’da olmak üzere toplamda 380 işyerinin kayıtlı olduğu Bikoshu, kurulduğu günden bu yana 500 bin lirayı aşan tutarda alışverişe aracılık etti.

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Anahtar Kelimeler:
BikoshuCeylan Ece KeremoğluBİTCOİN
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