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'Maaşlarını 14 kat arttırdık'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, muhtarların özlük haklarına değinerek, muhtarların maaşını 14 kat arttırdıklarını söyledi

'Maaşlarını 14 kat arttırdık'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, muhtarların özlük haklarına değinerek, muhtarların maaşını 14 kat arttırdıklarını söyledi

17 Ekim 2017 Salı 19:27
'Maaşlarını 14 kat arttırdık'
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GAZİANTEP'İN  Şahinbey Belediyesinde muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, daha iyi hizmetler üretebilmesi için muhtarlara yönelik Gaziantep'teki belediyelerin sunduğu inisiyatiflerin takdir edildiğini belirterek, muhtarların devleti temsil ve toplumun huzuru konusunda aldığı sorumluluklara dikkat çekti.

Muhtarların özlük haklarına değinen Şimşek, "Muhtarlarımızın maaşını 14 kat arttırdık. Şu an toplumsal huzurun iyi bir şekilde sağlanabilmesi için herkese sorumluluk düşüyor ve muhtarlar da önemli katkılar sağlıyor. Muhtarların yaşam kalitesini artırmaya ve özlük haklarının sağlanmasında, statülerinin gelişmesi konusunda birçok çalışma yaptık" dedi.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında büyük trajedi ve yıkımların yaşandığına dikkati çeken Şimşek, “Siz muhtarların bu anlamda da kardeş kavgasının oluşmaması için sorumluluğu var. Biz o zenginliklerimizle zenginiz. O farklılıklar bizim gücümüzü yansıtmalıdır. Asıl olan bizim birliğimiz ve kardeşliğimizdir. O nedenle bu konuda maksimum hassasiyet göstermeliyiz. Güzel ülkemizi eşit vatandaşlık, daha çok demokrasi ekseninde daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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MaaşlarıMehmet ŞimşekBaşbakan Yardımcısı
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