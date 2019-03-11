Maaşlarından memnun olmayan emekliler ek zam istiyor

MERSİN'DE, Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, emekli maaşlarına ek zam yapılmasını istedi. Kent merkezindeki Özgür Çocuk Parkı'nda bir arala gelen sendika üyelerine yoldan geçen emekliler de destek verdi.

"EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMUYOR"

Şube Başkanı Adil Alaybeyoğlu, Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emeklinin yaşadığını ve maaşların geçinmek için yeterli olmadığını söyledi. Evdeki hesabın çarşıya uymadığını, dile getiren Alaybeyoğlu, "Çarşı farklı, hayat farklı ve bizim yaşamlarımız farklı. Bizler insanca yaşayabileceğimiz bir dünya için bugüne kadar emek verdik, çalıştık. Yüzde 10 civarında uygulanan zamlar, eridi. Emekli maaşlarına ek zam yapılmasını istiyoruz" dedi.