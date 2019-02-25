Maaş da ikramiye de artacak!

DÜZENLEMEYLE birlikte 4 meslek grubunun maaşında artış bekleniyor. Düzenlemeden, yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak. 1 milyon 600 binden fazla memur bu düzenlemeyi dört gözle bekliyor.

Ek gösterge nasıl hesaplanıyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Bu brütten ise gelir vergisi, sosyal güvenlik kesintisi ve damga vergisi kesiliyor. Ek göstergelerin 2200’den ve 3000’den 3600’e çıkarılmasıyla emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Taban aylıkları nasıl değişecek?

Ek gösterge düzenlemesinin yasalaşması halinde, yasadan önce emekli olanların emekli ikramiyesinde fark ödemesi bekenmiyor. Ancak, mevcut emekli maaşlarının güncellenmesi yasaya göre mümkün. Ek göstergenin aylık bağlama oranını değiştirmesi ile bu memurların tümünün maaşında temel alınan taban aylıklar da değişime uğrayacak.

Maaş, ikramiye ne kadar artar?

Ek gösterge emekli maaşları ve ikramiyelerinde ciddi oranlarda artış olacak. Düzenleme ile polislerde emekli maaşında ortalama 500 lira, ikramiyelerinde ise 17 bin lira artış olacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira, ikramiyelerdeki artış ise 13 bin lirayı geçecek.

Dul ve yetim maaşlarını etkileyecek mi?

Dul ve yetim maaşı alanlar da, yüzbinlerce memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmalarını yakından izliyor. Kanunda, “5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylık, memur maaş katsayısında artışa göre yükseltilir.

Ayrıca kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır” deniliyor. 3600 ek göstergenin yasalaşması halinde, maaş artıran kadro ve derece değişiklikleri dul ve yetim aylıklarına da uygulanıyor.

Dereceye göre nasıl olacak?

Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkacak personelde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurun kıdem süresi ve derecesine göre artış değişecek.

Emekli olanı kapsar mı?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Maliye Bakanı iken, “Düzenlemeden 1.5 milyon civarında memur ve emeklimiz yararlanacak. Emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek yani bu düzenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar değil, halihazırda emekli olmuş vatandaşlar da yararlanacak” demişti.