LPG'ye talep arttı

"LPG ile yüzde 50 tasarruf sağlanıyor"
LPG'nin benzine göre yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağladığını vurgulayan BRC Türkiye distribütörü 2A mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü, "Tavan fiyat uygulamasının bitmesiyle ve kurun çok fazla artışıyla benzin fiyatlarına zam üstüne zam yapılıyor. Vatandaş da haklı olarak araçlarını daha rahat kullanabilmek için otogaza dönüştürüyor. Örnek vermek gerekirse ortalama bir aracın 100 TL ile gideceği yolu, LPG'li bir araç yaklaşık yüzde 50 tasarruf ile yaklaşık 50 TL'ye gidebilir. Tabi LPG dönüşümü için güvenilir markaların tercih edilmesi çok önemli ve LPG'li araçların her 10 bin km'de veya 6 ayda bir periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
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