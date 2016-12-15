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LPG'ye talep arttı

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşlanan artış araç sahiplerini LPG'ye yönelmesinde etkili oluyor. BRC Türkiye distribütörü 2A mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü, LPG'li bir aracın benzine göre yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağladığını söyledi

LPG'ye talep arttı

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşlanan artış araç sahiplerini LPG'ye yönelmesinde etkili oluyor. BRC Türkiye distribütörü 2A mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü, LPG'li bir aracın benzine göre yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağladığını söyledi

15 Aralık 2016 Perşembe 18:17
LPG'ye talep arttı
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BENZİN ve motorin fiyatları son bir ayda yaklaşık yüzde 10 artış gösterdi. Ekim ayında 4.69 TL olan benzinin litre fiyatı bugün ortalama 5.10 TL, 4.03 TL olan motorin fiyatı ise bugün itibariyle 4.44 TL'ye yükseldi. Son iki ayda gerçekleşen yüzde 10 oranındaki yüksek zamlardan olumsuz etkilenen araç sahipleri ise daha ekonomik olan LPG'yi tercih ettiği belirtiliyor. TÜİK verilerine göre, Ekim ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 11 milyon 167 bin 328 adet otomobilin yüzde 39,4'ü LPG'li, yüzde 33,3'ü dizel, yüzde 26,9'u ise benzin yakıtlı. Son gelen zamlarla LPG'li araç oranının artacağı öngörülüyor.
"LPG ile yüzde 50 tasarruf sağlanıyor"
LPG'nin benzine göre yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağladığını vurgulayan BRC Türkiye distribütörü 2A mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü, "Tavan fiyat uygulamasının bitmesiyle ve kurun çok fazla artışıyla benzin fiyatlarına zam üstüne zam yapılıyor. Vatandaş da haklı olarak araçlarını daha rahat kullanabilmek için otogaza dönüştürüyor. Örnek vermek gerekirse ortalama bir aracın 100 TL ile gideceği yolu, LPG'li bir araç yaklaşık yüzde 50 tasarruf ile yaklaşık 50 TL'ye gidebilir. Tabi LPG dönüşümü için güvenilir markaların tercih edilmesi çok önemli ve LPG'li araçların her 10 bin km'de veya 6 ayda bir periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
BenzinLpg
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