LPG'ye indirim geliyor! Peki fiyat pompaya yansıyacak mı?

SEKTÖR yetkililerinin Sözcü'ye yaptığı açıklamaya göre LPG fiyatında en az 40 kuruşluk indirim yapılacağı belirtildi. Ancak yapılacak indirim pompaya yansımayacak ÖTV'den karşılanacak.

LPG FİYATI NE KADAR?

İstanbul'da LPG fiyatı 3,87 TL'den, İzmir'de 3,85 TL'den, Ankara'da ise 3,85 TL'den satılıyor.