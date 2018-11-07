LPG'ye indirim geliyor! Peki fiyat pompaya yansıyacak mı?

LPG fiyatında en az 40 kuruş indirim bekleniyor. İsmini vermek istemeyen yetkili indirimin pompaya yansımayacağını ÖTV'den karşılanacağını belirtti

LPG'ye indirim geliyor! Peki fiyat pompaya yansıyacak mı?
banner404

SEKTÖR yetkililerinin Sözcü'ye yaptığı açıklamaya göre LPG fiyatında en az 40 kuruşluk indirim yapılacağı belirtildi. Ancak yapılacak indirim pompaya yansımayacak ÖTV'den karşılanacak.
LPG FİYATI NE KADAR?
İstanbul'da LPG fiyatı 3,87 TL'den, İzmir'de 3,85 TL'den, Ankara'da ise 3,85 TL'den satılıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ALPER KUTAY'LA ANA HABER BÜLTENİ
ALPER KUTAY'LA ANA HABER BÜLTENİ
  1. DimTV

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479