SEKTÖR yetkililerinin Sözcü'ye yaptığı açıklamaya göre LPG fiyatında en az 40 kuruşluk indirim yapılacağı belirtildi. Ancak yapılacak indirim pompaya yansımayacak ÖTV'den karşılanacak.
LPG FİYATI NE KADAR?
İstanbul'da LPG fiyatı 3,87 TL'den, İzmir'de 3,85 TL'den, Ankara'da ise 3,85 TL'den satılıyor.
LPG'ye indirim geliyor! Peki fiyat pompaya yansıyacak mı?
LPG fiyatında en az 40 kuruş indirim bekleniyor. İsmini vermek istemeyen yetkili indirimin pompaya yansımayacağını ÖTV'den karşılanacağını belirtti
SEKTÖR yetkililerinin Sözcü'ye yaptığı açıklamaya göre LPG fiyatında en az 40 kuruşluk indirim yapılacağı belirtildi. Ancak yapılacak indirim pompaya yansımayacak ÖTV'den karşılanacak.
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