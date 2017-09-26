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LPG üretimi yüzde 12,85 azaldı

Türkiye'nin LPG üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,85 azalarak, 79 bin 139 tona indi

LPG üretimi yüzde 12,85 azaldı

Türkiye'nin LPG üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,85 azalarak, 79 bin 139 tona indi

26 Eylül 2017 Salı 11:01
LPG üretimi yüzde 12,85 azaldı
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ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 Temmuz Ayı LPG Piyasası Raporu'na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda yapılan LPG ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,07 azalarak 302 bin 607 tona geriledi.

Bu dönemde en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Norveç, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna oldu.

Rafinerici lisansı sahiplerinin temmuzda toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,85 azalarak 79 bin 139 tona düştü.

Söz konusu ayda LPG ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 196 artarak, 14 bin 781 ton oldu. En çok ihracat sırasıyla Bulgaristan, İngiltere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Rusya ve Türkiye Serbest Bölgesine yapıldı.

 DÖKME LPG SATIŞINDA YÜZDE 113 ARTIŞ

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında tüplü LPG satışı temmuzda yüzde 6,0, dökme LPG satışı ise yüzde 113 arttı. Otogaz satışı ise yüzde 7,27 azaldı. Böylece söz konusu dönemde toplam LPG türleri satışında yüzde 2,20 azalma oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuz ayında 74 bin 034 ton tüplü LPG, 19 bin 194 ton dökme LPG ve 395 bin 412 ton otogaz olmak üzere, toplam 388 bin 640 ton LPG satışı gerçekleştirildi.
LPG pazarında yüzde 76,01 ile otogaz birinci sırada yer alırken bunu, yüzde 19,05 ile tüplü, yüzde 4,94 ile de dökme LPG izledi.


 

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Anahtar Kelimeler:
LpgEnerji Piyasası Düzenleme KurumuLPG Pazarın
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