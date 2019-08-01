LPG Otogaz'a indirim

BU gece yarısından geçerli olmak üzere LPG Otogaz fiyatlarında 22 kuruşluk indirim yapılacak.

LPG Otogaz fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim geldi. Akaryakıt Fiyatlarında indirim 02/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da 22 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonlar İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabındna yaptığı açıklamaya göre LPG Otogaz fiyatında 22 kuruşluk indirim yapılacak ve bu indirim pompa fiyatına yansıtılacak.