LPG Otogaz'a indirim

İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak

LPG Otogaz'a indirim
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BU gece yarısından geçerli olmak üzere LPG Otogaz fiyatlarında 22 kuruşluk indirim yapılacak.

LPG Otogaz fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim geldi. Akaryakıt Fiyatlarında indirim 02/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da 22 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonlar İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabındna yaptığı açıklamaya göre LPG Otogaz fiyatında 22 kuruşluk indirim yapılacak ve bu indirim pompa fiyatına yansıtılacak.

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