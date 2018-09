Lastik zammı yüzde 40’a ulaştı

KIŞ kapıdayken araç sahiplerinin kış lastiği telaşı başladı. Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. 1 Nisan'a kadar devam edecek olacak uygulamada lastik takmayan araçlara 715 TL ceza kesilecek. Bu ceza ise sadece bir ay boyunca bu seviyede kalacak. Her yıl ocak ayı itibariyle zamlanan trafik cezaları ile birlikte yükseleceği tahmin edilen bu ceza geçtiğimiz yıl 625 TL'ydi. Ceza yememek içinse şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar ve taksiler için zorunlu olan lastiklere bu yıl yüzde 40 zam geldi. Maslak Atatürk Oto Sanayi'de satış yapan esnaf henüz zorunluk başlamamasına rağmen dövizdeki artış ile birlikte fiyatların artacağı öngörüsü ile lastik taktırmak için gelenlerin bir önceki yıla oranla arttığını ifade etti.

YAZ KAMPANYASINA ORANLA YÜZDE 60 ARTTI

1 Nisan 2018'de biten kış lastiği takma zorunluluğunun ardından kış lastiklerinde markaların kampanyalar yaptığını hatırlatan lastikçi Eren Köseoğlu, “Mayıs ayında hem dolar düşüktü hem de sezon sonu indirimleri vardı. O zaman 250 TL olan kış lastiğini şu an 400 TL'ye satıyoruz. Fiyatlar son bir ayda hemen her hafta güncellendi. Geçtiğimiz yıl binek araçlara taktığımız en uygun yerli üretim kış lastiğinin fiyatı kampanyalı 229 TL'ydi. Şu an aynı ürün 350 TL'ye satılıyor. Fiyatlar 1 Aralık'ta kış lastiği zorunluluğu geldiğinde yükselmez ancak her sene olduğu gibi talep arttığı için bayilerde yoğunluk oluşur” dedi.

KIŞ LASTİĞİ NEDİR?

Yaz lastiklerinin malzemesi 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleştiği için yola tutunması azalır. Kış lastiklerinin özel profillerinin yanı sıra, üretildikleri silica esaslı malzeme daha yumuşaktır ve 7 derecenin altındaki soğuk hava şartlarında kuru asfalt, kar ve buzda tutunmayı artırır.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Kış lastiği zorunluluğu hususi olarak tescil edilen taşıtları kapsamıyor. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takmanın zorunluluğu bulunuyor.