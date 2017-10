'Kuzu etine alternatif mantar'

Erkan UYSAL

ALANYA'NIN Toslak Mahallesi'nde üretimi yapılan istiridye mantarı kuzu etine alternatif olarak gösteriliyor. Toslak Mahallesi'nde kurduğu 300 metrekarelik alanda üretim yapan Yerzen Tarımsal Danışmanlık Şirketi sahibi Mustafa Özen, istiridye mantarı üreticilerine birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Kurduğu üretim tesisinde Yeni Alanya'ya açıklamalarda bulunan Özen, "Yerzen Tarımsal Danışmanlık Şirketi olarak bölgemizde alternatif bir ürün geliştiriyoruz. Özellikle son dönemde seradaki üretimde yaşanan sıkıntılardan dolayı istiridye mantarı araştırması yaptık. Bölgede bunun üretiminin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir test yaptık. Bu test sonucunda başarı elde ettik. Bu dönem artık ikinci dönem başlangıcı. İstiridye mantarını bu dönem daha kaliteli bir şekilde bölgemize sunacağız" dedi.

'İKLİM KOŞULLARININ SAĞLANMASI GEREKİYOR'

İstiridye mantarının piyasada bilinirliğinin az olduğunu ifade eden Özen, "Bu genellikle Korkuteli bölgesinde üretimi yapılmakta olan kültür mantarına alternatif bir mantar çeşidi. Bununla ilgili iklim koşullarının sağlanması gerekiyor. Sıcaklığın 20 derecelerde ve nem oranının da yüzde 85 oranında sağlandığı her ortamda bu mantar üretimi sağlanabilir. Kuzu etine alternatif bir ürün olarak tercih ediliyor. Birçok hastalığa ve çeşitli sağlık sorunlarına çözüm olarak da istiridye mantarı öneriliyor" diye konuştu.

'4 KİLO ÜRÜN ELDE EDİYORUZ'

Özel bir kompostta üretim yaptıklarını açıklayan Özen, "Bu kompost, pamuk veya saman talaşından oluşan ve istiridye mantarının özel tohumuyla birlikte hazır olarak geliyor. Mayalanma ve olgunlaşma süreci tamamlandıktan sonra pin tabir ettiğimiz mantarın başlangıcı 20 gün sonra başlıyor. 25'inci gün ilk hasat başlıyor. Daha sonrasında her hafta olmak üzere 4 veya 5 kilo almaktayız. 2,5 ay sonra tekrar yeni kompost koyarak yeni üretime başlıyoruz. 10 kilo kompost torbalarından 4 kilo civarında ürün elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'HÜSRANLA KARŞILAŞILABİLİR'

İstiridye mantarının çok ciddi anlamda kazancının mevcut olduğunu fakat iklim koşullarının sağlanmadığı takdirde üreticilerin çok ciddi hüsranla karşılaşabileceğine de dikkat çeken Özen "Bu ürünün üretilme koşulları çok hassas dengelere dahip. Bizim sahil bölgesinde bu üretimi sağlamak ciddi anlamda sorun. Biz üretimi sağlamak için arazimizde bazı koşulları sağladık. Üretim yapılan yerin özellikle taş duvar olması ve ısı yalıtımlı bir ortamın sağlanması en önemli kriterdi. Bu ortamı sağladıktan sonra ürün elde ettik" dedi.

'TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKASI ALACAĞIZ'

Ürünün yılın 12 ayında yetiştiğini ancak yaz dönemlerinde çok ciddi bir klima kullanımının söz konusu olduğunu aktaran Özen "Bu dönemde üretim oluyor fakat normal döneme göre biraz daha az üretim sağlanıyor. Ürettiğimiz ürünlerin pazarda satışı sağlanıyor. Ayrıca büyük marketler de tedarik ediyor. Önümüzde dönem 'İyi Tarım Uygulamaları' sertifikası alınarak bu ürünü büyük marketlere de tedarik edeceğiz" diye konuştu.

'EKONOMİK BOYUT ELDE ETMEK İSTİYORUZ'

Bölgede bazı üreticilere öncülük ettiklerini belirten Özen, "Onların da üretim yapmalarını sağladık. Bu konularla ilgili daha araştırma yapan arkadaşlar var. Biraz daha üretimi arttırıp, ekonomik bir boyut elde etmeyi düşünüyoruz. Asıl hedefimiz alternatif ürünlerin geliştirilmesi. Sadece domates, salatalık yetiştirmek değil. Bölgemizde birçok ürünün de yetişebileceğini ve bu ürünlerin de piyasa değerinin olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Bu ürünleri geliştirerek daha farklı mantar çeşitlerine de yöneleceğiz" ifadelerini kullandı.

'KAVAKTA YETİŞENİN BESİN DEĞERİ DAHA YÜKSEK'

İstiridye mantarının kavak kütüğünde de yetiştiğini söyleyen ve bu üretim metoduyla ilgili de bilgiler veren Özen, "Burada yapmak istediğimiz bir deneme de kütüklerde bu mantarın üretilmesi. Zaten halk arasında istiridye mantarı kavak mantarı olarak da bilinir. Biz kavak ağaçlarından kestiğimiz kütüklere özel bir dikim metoduyla tohumları yerleştirdik. Bu tohumların sonucunda da istiridye mantarını kavakta da yetiştirmeye başladık. Karadeniz Bölgesi gibi nemli bölgelerde bu üretim yapılıyor. Biz Akdeniz Bölgesi'nde de bunun yapılabileceğini göstermek istedik. Bu konuda da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kavak kütüğü besin değeri daha yüksek bir üretim sağlıyor fakat üretim anlamında komposta göre biraz daha düşük kalıyor. Bu mantarın üretimi için kavakların çürümesi gerekiyor. Bir kavak kütüğü 2,5-3 yıl kadar ömürlü oluyor. Her 3 ayda bir istiridye mantarı üretimi yapılabiliyor. Bu ürünü sisleme olarak tabir ettiğimiz bir yöntemle suluyoruz. Amaç oda ortamını yüzde 85 oranında nemli tutmak. Bunun dışında bir sulamaya ihtiyaç duyulmuyor. Kesinlikle ilaç ve kimyasal katkı bulunmuyor" dedi.

'BİRLİKTE HAREKET ETMEYE TEŞVİK EDECEĞİZ'

Üreticilere de çağrıda bulunan Özen, "Özellikle istiridye mantarı üretimi yapan üreticilerimizin bu konularda birlikte hareket edip üretimi ve pazarı daha güçlendirmemiz gerekir. Bu konularla ilgili yapılan çalışmalar var. Biz üretim yapanları birlikte hareket etmeye teşvik edeceğiz. Sebze meyve üretimi yapanlara da, alternatif ürünleri geliştirmeleri konularında tavsiyede bulunmak isterim" diye konuştu. Özen, son olarak istiridye mantarının kuzey bloku ülkelerinde çok ciddi potansiyeli ve ciddi bir pazara sahip olduğunu, Türkiye'de ekonomik büyüklükte bir üretim yapılmadığı için ihracatının fazla olmadığını söyledi.