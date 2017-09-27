Kuzey Irak krizi iç piyasada meyve ve sebzeyi ucuzlatabilir

BAĞIMSIZLIK referandumu oylayan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yönelik Türkiye'nin gündeme alacağı yaptırımlar beklenirken, ihracat yapan meyve ve sebze üreticileri de süreci takip etmeye başladı.

“Başka bir noktaya da kapı açılabilir”

Konuya ilişkin açıklama yapan İncefikir, söz konusunun vatan bütünlüğü olduğuna vurgu yaparak yaptırımlara uyacaklarını ifade etti. Irak'ın yılda 60-70 milyon dolarlık yaş meyve, sebze tüketimi olduğunu bildiren İncefikir, girişlerin Kuzey Irak'tan başka bir bölgeden de sağlanabileceğine dikkat çekerek yeni bir gümrük kapısı açılmasını önerdi.

“Güvenlik yoksa ihracat da yapılamaz”

Güvenlik olmaması halinde ihracatın da yapılamayacağının altını çizen Cahit İncefikir, spekülasyonlardan uzak durulması konusunda uyardı. İncefikir, Türkiye'nin meyve ihracatının yüzde 10-15'inin Irak'a yapıldığını kaydederek şöyle devam etti: “Güney taraftan veya dış ülkelerden kapı açmak çözüm olabilir, hiç satmamak olabilir. Önümüzdeki dönemlerde hükümetin alacağı kararlar bunun belirleyicisi olacak. Kapıların tamamen kapatılması söz konusu olursa iç piyasanın daha da canlandırılması, tüketiciye ürünün daha da ucuzlaştırılması, oradaki kaybı telafi etmenin yolları araştırılmalı. Hatta bir miktar Rusya gibi ülkelere ihracatın artacağını varsayıyoruz. Bu açık bir şekilde kapanır. Çok ciddi bir şekle girmez. Yaş meyve ve sebze konusunda krize girmeyiz. Hatta biz bunu çözeriz, altından kalkarız. Burada önemli olan Türkiye'nin geleceği.”